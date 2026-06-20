SG Johanniskirchen: Konak neuer Spielertrainer - Flenkenthaler geht

Furkan Konak (Mitte) soll die SG Johanniskirchen / Emmersdorf wieder in die Erfolgsspur bringen – Foto: Verein

Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse Pfarrkirchen, dem schwerwiegenden Abgang von Torjäger Marco Flenkenthaler , der Spielertrainer beim Kreisklassisten SV Haarbach wird, und der Pause von Torwart Thomas Obermeier musste sich die SG aus dem östlichen Landkreis Rottal-Inn neu aufstellen. Nun konnte die Abteilungsleitung um Max Mayer und Matthias Heilmeier mit Furkan Konak vom TSV Massing einen Spielertrainer für die Mission Wiederaufstieg gewinnen. Der routinierte Defensivspieler sammelte bei seinen früheren Stationen beim SSV Eggenfelden und SV Hebertsfelden bereits Kreis- und Bezirksligaerfahrung.

"Wir freuen uns, mit Furkan Konak einen engagierten und ambitionierten Spielertrainer für unsere Mannschaften gewonnen zu haben. Auch wenn es sein erster Schritt ins Trainergeschäft ist, sind wir überzeugt, dass er gemeinsam mit unserem bestehenden Trainer frischen Wind und neue Impulse mitbringt. Wir heißen Furkan herzlich Willkommen beim TSV Johanniskirchen und wünschen ihm einen guten Start", lassen die beiden Funktionäre verlauten.

Auch Coach Konak hat klare Vorstellungen und Pläne für seine neue Tätigkeit bei der Spielgemeinschaft: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei der SG Johanniskirchen. Es ist mein erster Schritt ins Trainergeschäft – eine Herausforderung, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Gemeinsam mit Rudi Hoffmann wollen wir beide Mannschaften weiterbringen und eine gute Einheit formen." Mit der Vervollständigung des Trainerteams hat die Spielgemeinschaft nun Zeit, sich nach 17 Jahren, wieder auf die A-Klasse vorzubereiten. In der Spielzeit 2025/2026 konnte die Mannschaft um Jungbauer und Wimmer nur 23 Zähler auf die Habenseite bringen und stieg somit als Tabellenvorletzter der Kreisklasse Pfarrkirchen direkt ab. Der Trainingsauftakt erfolgt am 26. Juni.