SG Jebenhausen/Bezgenriet: „Wir haben viel Lehrgeld gezahlt“

Spielertrainer Marc Hartmann von der SG Jebenhausen/Bezgenriet aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils äußert sich im FuPa-Teamcheck zur langen Winterpause, zu Lehrgeld in der Hinrunde, zur Entwicklung zum unangenehmen Gegner und zum klaren Ziel Klassenerhalt.

Die Winterpause ist bewusst lang angesetzt. „Wir machen 6 Wochen Pause und legen am 19.01.2026 wieder los.“ Ganz ohne Arbeit bleibt die Mannschaft jedoch nicht. „Die Mannschaft hat ab 01.01. diverse Laufeinheiten zu absolvieren.“ Damit sollen früh Grundlagen gelegt werden. „Hier sollen bereits die Grundlagen für die Vorbereitung gelegt werden.“ Der Schwerpunkt ist eindeutig. „Wir wollen definitiv in Bezug auf die Fitness einen Schippe drauf legen.“

Der Blick auf den bisherigen Saisonverlauf fällt differenziert aus. „Wir sind speziell mit der zweiten Hälfte der Vorrunde sehr zufrieden.“ Gleichzeitig spart Hartmann nicht mit Selbstkritik. „Wir müssen aber ehrlich sein, wir haben in der ersten Hälfte der Vorrunde sehr viel Lehrgeld gezahlt.“ Das Gesamtfazit bleibt dennoch positiv. „Deshalb sind wir unterm Strich relativ zufrieden.“

Entwicklung zum unangenehmen Gegner

Überraschungen habe es kaum gegeben. „Eigentlich ist alles so eingetroffen wie wir erwartet haben.“ Die Anpassung an die neue Liga sei entscheidend gewesen. „Man muss sich an die Liga gewöhnen, arbeiten und kämpfen.“ Besonders stolz ist der Spielertrainer auf einen Aspekt. „Was wir wirklich sehr gut gemacht haben ist, dass wir es nach anfänglichen Schwierigkeiten schaffen, der eklige Gegner zu sein, der wir sein wollen.“

Lernen, ans Limit zu gehen

Die Herausforderungen seien absehbar gewesen. „Es waren die zu erwartenden Probleme die sich aufgetan haben.“ Der Unterschied zur Vorsaison wurde schnell deutlich. „Anders als zur Vorsaison, reichen in der Kreisliga A gegen keinen Gegner nur 90 Prozent.“ Die Konsequenz war klar. „Wir mussten schmerzlich lernen, dass wir nur bestehen können, wenn wir selbst an unser Limit kommen.“

Klassenerhalt als klare Zielsetzung

Für den weiteren Saisonverlauf gibt es keine Diskussionen. „Unser Ziel ist klar.“ Die Marschroute ist eindeutig formuliert. „Wir wollen in der Liga bleiben.“

Ein Abgang, weitere Zugänge möglich

Personell gibt es bereits Bewegung. „Aktuell gibt es nur einen Abgang mit Leo Kovacic nach Hohenstaufen.“ Darüber hinaus bleibt der Kader nicht unverändert. „Sonst wird es den ein oder anderen Neuzugang geben, der uns hoffentlich weiterhelfen wird.“

Offenes Rennen an Spitze und im Keller

Eine klare Prognose zur Liga fällt schwer. „Meister können tatsächlich noch viele Mannschaften werden.“ Hartmann konkretisiert. „Aus den Top 5 ist hier sicherlich jeder dazu in der Lage.“ Auch im Tabellenkeller bleibt es eng. „Auch um den Abstieg spielen aktuell noch einige Mannschaften.“ Die Situation beschreibt er deutlich. „Das Feld ist wirklich zweigeteilt.“ Sein Warnhinweis ist klar. „Von Platz 9 bis Platz 16. Hier muss jeder aufpassen.“