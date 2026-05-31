SG IWO/Heeslingen/Steddorf gewinnt den Rotenburger Kreismeistertitel 5:2-Sieg gegen SG Groß Tismersen von Andreas Meier · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Meier

Die S32 der SG IWO/Heeslingen/Steddorf gewann den Rotenburger Kreismeistertitel. Im Heeslinger Waldstadion bezwang die Elf von Trainer René Walther die SG Groß Tismersen mit 5:2 (2:2) nach Verlängerung.

Was für ein Spiel! Was für ein Fight! Eine in vielerlei Hinsicht denkwürdige Begegnung fand am Freitagabend im Heeslinger Waldstadion vor mehr als 400 Zuschauern statt.

Es war ein Spiel voller Geschichten, das erst mit mehr als 40-minütiger Verzögerung - dem starken Gewitter, Stromausfall und dem vorher stattfindenden Spiel der 2. Herren geschuldet - begann. "So gegen 21.10 Uhr wurde das Spiel erst angepfiffen - Champions League Zeit haben wir das genannt", so René Walther, Trainer der Gastgeber.

Die Walther-Elf galt vor diesem Spiel allgemein als Favorit. Doch in der ersten Halbzeit spielten die Gäste enorm stark auf und gingen durch ein Tor von Christoph Peters in Führung (10.). Im zweiten Abschnitt sollten sich dann die Ereignisse überschlagen. Kurz nach Wiederanpfiff sah Gäste-Spieler Moritz Mattern nach einer vermeintlichen Tätlichkeit die Rote Karte (45.) - eine mehr als nur höchst umstrittene Entscheidung.



"Sagen wir es mal so, vielleicht sollten sich die Verantwortlichen im NFV-Kreis für die Zukunft überlegen, bei so einem Endspiel ein Schiedsrichtergespann einzusetzen. Ich denke, das hätte es auch für den Unparteiischen deutlich angenehmer und leichter gemacht", so Walther, dessen Elf kurze Zeit später - wieder nach einer umstrittenen Entscheidung - der Ausgleich per Strafstoß durch Darvin Stüve gelang (56.). "Der Platzverweis, der Elfmeter - das alles spielte uns natürlich ziemlich in die Karten", so Kapitän Sebastian Burfeind.

Und dann kam er, der Auftritt eines Spielers, dem das Fußball-Kulturmagazin "11 Freunde" einstmals einen seiner schönsten Essays gewidmet hat - Philipp Bargfrede zirkelte sechs Minuten vor Ende einen Freistoß zum 2:1 ins Gäste-Tor. "Da denkst du, das Spiel ist eigentlich durch", so Walther.