SG IWO/Heeslingen/Steddorf gewinnt den Rotenburger Kreismeistertitel

Die S32 der SG IWO/Heeslingen/Steddorf gewann den Rotenburger Kreismeistertitel. Im Heeslinger Waldstadion bezwang die Elf von Trainer René Walther die SG Groß Tismersen mit 5:2 (2:2) nach Verlängerung.
Was für ein Spiel! Was für ein Fight! Eine in vielerlei Hinsicht denkwürdige Begegnung fand am Freitagabend im Heeslinger Waldstadion vor mehr als 400 Zuschauern statt.
Es war ein Spiel voller Geschichten, das erst mit mehr als 40-minütiger Verzögerung - dem starken Gewitter, Stromausfall und dem vorher stattfindenden Spiel der 2. Herren geschuldet - begann. "So gegen 21.10 Uhr wurde das Spiel erst angepfiffen - Champions League Zeit haben wir das genannt", so René Walther, Trainer der Gastgeber.
Die Walther-Elf galt vor diesem Spiel allgemein als Favorit. Doch in der ersten Halbzeit spielten die Gäste enorm stark auf und gingen durch ein Tor von Christoph Peters in Führung (10.). Im zweiten Abschnitt sollten sich dann die Ereignisse überschlagen. Kurz nach Wiederanpfiff sah Gäste-Spieler Moritz Mattern nach einer vermeintlichen Tätlichkeit die Rote Karte (45.) - eine mehr als nur höchst umstrittene Entscheidung.
"Sagen wir es mal so, vielleicht sollten sich die Verantwortlichen im NFV-Kreis für die Zukunft überlegen, bei so einem Endspiel ein Schiedsrichtergespann einzusetzen. Ich denke, das hätte es auch für den Unparteiischen deutlich angenehmer und leichter gemacht", so Walther, dessen Elf kurze Zeit später - wieder nach einer umstrittenen Entscheidung - der Ausgleich per Strafstoß durch Darvin Stüve gelang (56.). "Der Platzverweis, der Elfmeter - das alles spielte uns natürlich ziemlich in die Karten", so Kapitän Sebastian Burfeind.
Und dann kam er, der Auftritt eines Spielers, dem das Fußball-Kulturmagazin "11 Freunde" einstmals einen seiner schönsten Essays gewidmet hat - Philipp Bargfrede zirkelte sechs Minuten vor Ende einen Freistoß zum 2:1 ins Gäste-Tor. "Da denkst du, das Spiel ist eigentlich durch", so Walther.
Aber nicht so mit diesen Gästen: "Was unser Gegner selbst in Unterzahl hier gezeigt hat, war wirklich stark", so Walther. Die letzte Minute lief bereits, noch ein letzter Angriff und dann passierte es: Handelfmeter für die Gäste und den verwandelte Christoph Peters zum 2:2.
Es war sowieso schon ziemlich spät geworden und nun folgten noch weitere 20 Minuten, in denen sich nun zunehmend die Überlegenheit der Gastgeber zeigte. "Da hatte Tismersen nicht mehr ganz so viel entgegenzusetzen", so Burfeind, dessen Team diese Begegnung am Ende nach zwei weiteren Toren von Darvin Stüve und einem Treffer von Nils Klindworth mit 5:2 gewinnen sollte. "Wir haben uns sehr über diesen Erfolg im Waldstadion vor so vielen Zuschauern gefreut. Ein tolles Fußballspiel! Ein tolles Event! Zwei tolle Mannschaften!", so Walther. "Nur leider gab es am Ende ja noch diese Geschichte ...."
"Das hat alles getrübt - natürlich für uns, aber auch für die Gastgeber, die dieses Spiel zu einem besonderen Event gemacht und am Ende auch verdient gewonnen haben", so Ralf Milbrandt, Co-Trainer der SG Groß Tismersen. In der Tat wurde nach dem Spiel eine sehr unschöne Geschichte publik. Demnach soll es kurz nach Abpfiff zu einem Faustschlag eines Zuschauers gegen einen Gäste-Spieler gekommen sein. "Da brauchen wir nicht zu diskutieren. So etwas gehört sich einfach nicht. Ich hoffe, dass sich das alles zwischen den Beteiligten und auch den Vereinsverantwortlichen bereinigen lässt und nichts am Ende hängen bleibt, denn dazu kennen sich alle Spieler untereinander viel zu gut", so Walther.
Und dadurch wäre beinahe auch noch ein ganz besonderer Abschied untergegangen, denn auf Seiten der Gäste stand zum letzten Mal Trainer Heiko Meyer an der Seitenlinie. "Wir hätten Heiko gern diesen Titel zum Abschied geschenkt", so Ralf Milbrandt. "Er hat so tolle Arbeit in den vergangenen Jahren geleistet. Dafür sind wir ihm als Mannschaft sehr dankbar!"