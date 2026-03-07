SG ist zurück in der Erfolgsspur! 1:0-Arbeitssieg gegen Hessen Kassel

Doch es war zunächst ein hartes Stück Arbeit, welches der Dorfklub zu verrichten hatte. Geplagt von einer Krankheitswelle unter der Woche und daher gleich mehreren Fragezeichen im Spielerkader der SG, begannen die Hausherren mit drei Änderungen in der Startelf im Vergleich zur Partie in Trier. Leon Maier, Christian Mistl und Niklas Pollex rückten für Antonis Aidonis, Luka Janes und Fabian Eisele in die Anfangsformation.

Von Beginn an gestaltete sich die Partie als offener Fight mit wenig Torraumszenen aber dafür vielen kleinen Fouls auf beiden Seiten sowie Zweikämpfen im Mittelfeld. Aus dem Getümmel heraus war es dann schließlich Marius Kunde, der kurz vor der Pause das Tor des Tages erzielte. Eine Flanke von Mert Tasdelen aus dem linken Halbfeld konnte zunächst noch geblockt werden. Anschließend landete der zweite Versuch direkt vor den Füßen von Kunde, der den Ball kompromisslos per Linksschuss ins rechte untere Eck zur Führung für die SG knallte (38.).

Nach dem Seitenwechsel hatte Niklas Pollex dann per Kopfball aus kurzer Distanz nach einer Flanke von Loris Maier die beste Chance des Spiels und damit die Möglichkeit, auf 2:0 aus Sicht der Gastgeber zu erhöhen. Doch Jonas Weyand im Tor des KSV reagierte glänzend, setzte zur Flugshow an und parierte stark (50.). Und Chancen-mäßig sollte es das an diesem warmen Samstagnachmittag dann tatsächlich auch gewesen sein. Aspach zog sich zurück und schaltete in den Verwaltungsmodus, Kassel bäumte sich zwar noch mal auf aber wurde während des gesamten Spiels nicht wirklich zwingend. Somit blieb es dann am Ende auch beim knappen aber dennoch nicht unverdienten 1:0-Heimsieg der SG Sonnenhof Großaspach, die damit nun gleichzeitig die Zähler 44, 45 und 46 auf das Punkte-Konto packt.



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag ist die SG Sonnenhof Großaspach dann zu Gast bei den Kickers Offenbach. Anpfiff der Partie des 24. Spieltags in der Regionalliga Südwest im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach am Main ist um 14 Uhr.