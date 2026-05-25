SG Isarwinkel trotz Tabellenführer – Pöcking im Glück von Lukas Hintermeier · Heute, 11:21 Uhr · 0 Leser

Zum vorletzten Punktspiel der Saison ging es für die Damen der SG Isarwinkel nach Pöcking – und die Aufgabe hatte es bereits vor dem Anpfiff in sich. Die Gastgeberinnen standen mit nur einem Unentschieden und ohne Niederlage in der gesamten Saison souverän an der Tabellenspitze und hatten sich den Aufstieg bereits vorzeitig gesichert. Für die SG Isarwinkel, die sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befindet, bedeutete dies eine echte Herausforderung. Die Frauen der SG Isarwinkel fanden hervorragend in die Partie und waren von Beginn an voll da. Mit viel Ballbesitz und einer mutigen Spielweise setzte die Mannschaft den Favoriten früh unter Druck und ließ Pöcking bereits weit vorne anlaufen. Dieser couragierte Auftritt sollte früh belohnt werden: In der 13. Minute fasste sich Antonia Fiedler aus rund 20 Metern ein Herz und jagte den Ball sehenswert unter die Latte. Großer Jubel brach auf der Trainerbank aus – ebenso bei den mitgereisten Juniorinnen-Fans des Lenggrieser SC, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten.

In der 20. Minute lag das Glück dann auf Seiten der SG Isarwinkel. Nachdem Chrissi Schnaderbeck als letzte Spielerin auf dem Feld eine bereits durchgedribbelte Gegenspielerin zu Fall brachte, blieb die Entscheidung des Schiedsrichters bei einer Gelben Karte – eine Situation, die durchaus auch anders hätte bewertet werden können. Bis zur Halbzeit entwickelte sich eine spielerisch starke Leistung der SG Isarwinkel. Die Mannschaft kombinierte gefällig und zeigte immer wieder gute Ansätze nach vorne. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte dann die nächste Belohnung: In der Nachspielzeit zog Antonia Holzner von der rechten Seite nach innen und suchte den Abschluss. Der Ball wurde noch entscheidend von einer Gegenspielerin abgefälscht und landete unhaltbar im Netz. Mit einer überraschenden, aber keineswegs unverdienten 2:0-Führung gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer ging es in die Halbzeitpause.