SG Isarwinkel trotz Tabellenführer – Pöcking im Glück

Zum vorletzten Punktspiel der Saison ging es für die Damen der SG Isarwinkel nach Pöcking – und die Aufgabe hatte es bereits vor dem Anpfiff in sich. Die Gastgeberinnen standen mit nur einem Unentschieden und ohne Niederlage in der gesamten Saison souverän an der Tabellenspitze und hatten sich den Aufstieg bereits vorzeitig gesichert. Für die SG Isarwinkel, die sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befindet, bedeutete dies eine echte Herausforderung.
Die Frauen der SG Isarwinkel fanden hervorragend in die Partie und waren von Beginn an voll da. Mit viel Ballbesitz und einer mutigen Spielweise setzte die Mannschaft den Favoriten früh unter Druck und ließ Pöcking bereits weit vorne anlaufen. Dieser couragierte Auftritt sollte früh belohnt werden: In der 13. Minute fasste sich Antonia Fiedler aus rund 20 Metern ein Herz und jagte den Ball sehenswert unter die Latte. Großer Jubel brach auf der Trainerbank aus – ebenso bei den mitgereisten Juniorinnen-Fans des Lenggrieser SC, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten.
In der 20. Minute lag das Glück dann auf Seiten der SG Isarwinkel. Nachdem Chrissi Schnaderbeck als letzte Spielerin auf dem Feld eine bereits durchgedribbelte Gegenspielerin zu Fall brachte, blieb die Entscheidung des Schiedsrichters bei einer Gelben Karte – eine Situation, die durchaus auch anders hätte bewertet werden können.
Bis zur Halbzeit entwickelte sich eine spielerisch starke Leistung der SG Isarwinkel. Die Mannschaft kombinierte gefällig und zeigte immer wieder gute Ansätze nach vorne. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte dann die nächste Belohnung: In der Nachspielzeit zog Antonia Holzner von der rechten Seite nach innen und suchte den Abschluss. Der Ball wurde noch entscheidend von einer Gegenspielerin abgefälscht und landete unhaltbar im Netz. Mit einer überraschenden, aber keineswegs unverdienten 2:0-Führung gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer ging es in die Halbzeitpause.
Der zweite Durchgang begann zunächst ähnlich wie der erste. Die SG Isarwinkel bestimmte weiterhin phasenweise das Spielgeschehen und zeigte erneut starke Ballbesitzphasen. Pöcking lief nun jedoch deutlich höher an und störte das Aufbauspiel der SG zunehmend früher und aggressiver.
Rund 20 Minuten vor dem Ende stellte der Pöckinger Trainer nochmals um und warf offensiv alles nach vorne. Dieser Wechsel zeigte sofort Wirkung: Die Gastgeberinnen verkürzten auf 1:2 und schöpften dadurch nochmals neuen Mut. Mit zunehmender Spielzeit bekam die SG Isarwinkel immer größere Probleme, die schnellen Angreiferinnen in den Griff zu bekommen, stemmte sich jedoch weiterhin mit großem Einsatz gegen den Druck.
Kurz vor Schluss kam es dann noch zu einer bitteren Szene. Nach einer vermeintlichen Ecke erhielt Pöcking die letzte Gelegenheit der Partie. Nach einem Gewusel im Strafraum landete der Ball schließlich doch noch hinter der Linie. Wenige Augenblicke später ertönte der Schlusspfiff – Endstand 2:2.
Fazit:
Die SG Isarwinkel zeigte über weite Strecken eine starke Leistung mit mutigen Ballbesitzphasen und teilweise überragenden Spielzügen. Positiv hervorzuheben war außerdem, dass endlich auch Abschlüsse aus der zweiten Reihe gesucht und erfolgreich genutzt wurden. Trotzdem bleibt ein etwas bitterer Beigeschmack: Gegen einen Gegner, der die gesamte Saison noch ungeschlagen ist und kommende Spielzeit in der Bezirksliga antreten wird, lag die SG Isarwinkel bereits mit 2:0 in Führung und war dem Sieg lange sehr nahe.
Zum Saisonabschluss wartet nun das letzte Spiel der Saison 2025/26: Am kommenden Donnerstag um 19:30 Uhr geht es auswärts nach Garmisch-Partenkirchen.