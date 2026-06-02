SG Isarwinkel gewinnt zum Saisonabschluss – Fiedler trifft doppelt in der Schlussphase

Die Fußballerinnen der SG Isarwinkel haben ihr letztes Saisonspiel in Farchant gewonnen. Antonia Fiedler erzielte in der Schlussphase zwei Tore zum 5:2-Endstand.
Zum letzten Spiel der Saison reisten die Fußballerinnen der SG Isarwinkel zum Kreisliga-Nachholspiel nach Farchant/Garmisch. Die Devise war klar: Drei Punkte sollten es werden. Die Gäste legte engagiert los und dominierten die Anfangsphase nach Belieben. Mit viel Ballbesitz, sauberem Spielaufbau von hinten heraus und geduldigem Kombinationsspiel ließen sie ihre Gegnerinnen laufen und bestimmten das Geschehen. Farchant kam kaum in die Zweikämpfe, während die SG immer wieder gefährlich den Weg nach vorne suchte.
Trotz der klaren Überlegenheit mussten die Isarwinklerinnen einen gewaltigen Rückschlag hinnehmen: Nach einem Freistoß traf Farchant sehenswert direkt unter die Latte und ging völlig überraschend mit 1:0 in Führung. Der Schock über den Gegentreffer war jedoch schnell verdaut, denn die Gäste ließen sich nicht aus dem Konzept bringen. Der verdiente Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Susanne Fiedler setzte sich stark durch zum 1:1-Pausenstand.
Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte die SG das Geschehen. Mit zunehmender Spieldauer stieg jedoch der Druck, den längst überfälligen Führungstreffer zu erzielen. Und in der Schlussphase wurde es richtig spannend. Nach einer starken Aktion fasste sich Antonia Fiedler ein Herz und erzielte mit einem sehenswerten Schuss das erlösende 2:1 für die Isarwinkler Fußballerinnen. Nur kurze Zeit später legte Teresa Volpert zum 3:1 nach. Doch Farchant gab sich noch nicht geschlagen, und nach einer Ecke gelang den Gastgeberinnen der Anschlusstreffer. Aber die Gäste bewahrten Ruhe und machten mit zwei weiteren Toren durch Antonia Novak und Antonia Fiedler den Sack zu und den Deckel auf eine erfolgreiche Saison.