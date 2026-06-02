SG Isarwinkel gewinnt zum Saisonabschluss – Fiedler trifft doppelt in der Schlussphase

Jubel nach dem Tor von Antonia Fiedler zum 5:2. – Foto: KN

Zum letzten Spiel der Saison reisten die Fußballerinnen der SG Isarwinkel zum Kreisliga-Nachholspiel nach Farchant/Garmisch. Die Devise war klar: Drei Punkte sollten es werden. Die Gäste legte engagiert los und dominierten die Anfangsphase nach Belieben. Mit viel Ballbesitz, sauberem Spielaufbau von hinten heraus und geduldigem Kombinationsspiel ließen sie ihre Gegnerinnen laufen und bestimmten das Geschehen. Farchant kam kaum in die Zweikämpfe, während die SG immer wieder gefährlich den Weg nach vorne suchte.

Trotz der klaren Überlegenheit mussten die Isarwinklerinnen einen gewaltigen Rückschlag hinnehmen: Nach einem Freistoß traf Farchant sehenswert direkt unter die Latte und ging völlig überraschend mit 1:0 in Führung. Der Schock über den Gegentreffer war jedoch schnell verdaut, denn die Gäste ließen sich nicht aus dem Konzept bringen. Der verdiente Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Susanne Fiedler setzte sich stark durch zum 1:1-Pausenstand.