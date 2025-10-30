SG Isarwinkel feiert klaren Sieg gegen Real Kreuth

Einen klaren und verdienten 6:2-Erfolg feierten die Fußballerinnen der SG Isarwinkel beim FC Real Kreuth. Nach einem kurzen Abtasten in den ersten zehn Minuten übernahm die SG zunehmend die Kontrolle und bestimmte das Geschehen. Die Führung war nur eine Frage der Zeit – in der 14. Minute war es schließlich Antonia Holzner, die mit dem ersten ihrer vier Treffer den Bann brach und zum 1:0 traf.

In regelmäßigen Abständen legten die Isarwinklerinnen nach: Sabrina Gründl erhöhte auf 2:0, ehe ein Fehler im Spielaufbau den Gastgeberinnen den das 1:2 ermöglichte. Davon ließ sich die SG aber nicht beirren – weiter spielbestimmend und druckvoll bauten sie die Führung kurz vor der Pause aus. Erneut trafen Holzner und Gründl, sodass es mit einem komfortablen 4:1-Halbzeitstand in die Kabine ging.