SG Isarwinkel feiert klaren Sieg gegen Real Kreuth

Mit einem 6:2-Erfolg bleibt die SG Isarwinkel in der Spitzengruppe und trifft am Sonntag auf Tabellenführer Pöcking.
Einen klaren und verdienten 6:2-Erfolg feierten die Fußballerinnen der SG Isarwinkel beim FC Real Kreuth. Nach einem kurzen Abtasten in den ersten zehn Minuten übernahm die SG zunehmend die Kontrolle und bestimmte das Geschehen. Die Führung war nur eine Frage der Zeit – in der 14. Minute war es schließlich Antonia Holzner, die mit dem ersten ihrer vier Treffer den Bann brach und zum 1:0 traf.
In regelmäßigen Abständen legten die Isarwinklerinnen nach: Sabrina Gründl erhöhte auf 2:0, ehe ein Fehler im Spielaufbau den Gastgeberinnen den das 1:2 ermöglichte. Davon ließ sich die SG aber nicht beirren – weiter spielbestimmend und druckvoll bauten sie die Führung kurz vor der Pause aus. Erneut trafen Holzner und Gründl, sodass es mit einem komfortablen 4:1-Halbzeitstand in die Kabine ging.
Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Real Kreuth mit frischem Schwung aus der Kabine und verkürzte schnell auf 2:4. Die SG Isarwinkel brauchte ein paar Minuten, um wieder in den Rhythmus zu finden – danach knüpften die Gäste aber an ihre starke erste Hälfte an. Wieder war es Holzner, die sich gleich zweimal durchsetzte und mit ihren Treffern zum 6:2-Endstand den Deckel auf die Partie machte.
Ein überzeugender Auftritt der SG Isarwinkel, die mit diesem Sieg in der Spitzengruppe bleibt.
Am kommenden Sonntag wartet ein echter Kracher: Die SG Isarwinkel trifft auf den Tabellenführer aus Pöcking – ein wichtiges Spiel, um oben dranzubleiben. Anstoß ist um 18 Uhr beim SV Bad Tölz. Die Fußballerinnen freuen sich auf zahlreiche Zuschauer und lautstarke Unterstützung.