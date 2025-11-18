SG Isarwinkel dreht 0:3 Rückstand!

Am Sonntagnachmittag empfingen die Frauen der SG Isarwinkel die Damen aus Garmisch/Farchant. Trotz großer Lücken im Kader durch Verletzungen und Krankheit startete die SG Isarwinkel in die Partie – doch die ersten 20 Minuten wurden komplett verschlafen. Durch drei schnell ausgespielte Konter geriet Isarwinkel früh mit 0:3 in Rückstand. Selina Eichhorn (9) war es, die mit höchster Effizienz und enormen Tempo die Hintermannschaft im Alleingang auseinander nahm. In 16 Minuten schoss sie einen reinen Lupen Hattrick (1', 11', 16').

Anschließend erspielte sich die SG Chance um Chance, inklusive zweier Aluminiumtreffer. Kurz vor der Halbzeit setzte sich Antonia Holzner stark über die linke Außenbahn durch und traf zum 2:3. Allerdings gelang Garmisch in der Nachspielzeit erneut per Konter und einer schlafenden Hintermannschaft das 2:4.

Für zusätzlichen Unmut bei Trainer Lukas Hintermeier sorgte ein klarer, aber nicht gegebener Elfmeter: "Die Torhüterin der Gäste räumt meine Spielerin rücksichtlos ab und die Schiedsrichterin schaut nur zu" ließ Hintermeier lautstark über den Platz schallen. Dennoch kämpfte sich die Mannschaft zurück ins Spiel und erzielte in der 22. Minute durch Antonia Novak (12) den verdienten Anschlusstreffer.

Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.

Aus der Kabine kam Isarwinkel deutlich wacher und in neuer Formation. In der 60. Minute verwandelte Viktoria Schaffer (13) einen zugesprochenen Foulelfmeter. Der Ausgleich lag nun in der Luft und fiel schließlich in der 74. Minute – erneut durch Antonia Novak (9), die sich im Alleingang immer wieder bis vor das Tor der Garmischer kämpfte und schließlich belohnte.

Mit dem 4:4 war die Moral endgültig zurück, und die SG Isarwinkel drängte auf den Siegtreffer. Nach einer Ecke in den Fünfmeterraum stieg Viktoria Schaffer (13) hoch und köpfte in der 82. Minute zum 5:4 ein.

Die SG Farchant/Garmisch gehen nach einer souvärenen und hocheffizienten ersten Halbzeit leer aus und können im vorletzten Spiel der Hinrunde keine Punkte aus Bad Tölz entführen. Die SG Isarwinkel hingegen hält den Anschluss zu den vorderen Plätzen und geht mit dem 4. Platz in die Winterpause.