SG Isarwinkel dominiert in Kreuth – 6:2-Auswärtssieg!

Es trafen der bislang ungeschlagene FC Real Kreuth nach drei Spielen und die in dieser Saison noch etwas unkonstant auftretende SG Isarwinkel aufeinander. Ein spannendes Duell auf Augenhöhe war erwartet worden – doch die SG Isarwinkel zeigte sich an diesem Tag in beeindruckender Form und dominierte das Geschehen klar.
Nach einer kurzen Abtastphase übernahm die SG früh die Kontrolle und belohnte sich in der 14. Minute (0:1): (9) Antonia Holzner traf nach konsequentem Nachsetzen zur Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte (12) Sabrina Gründl in der 30. Minute (0:2).
Kurz darauf kam Real Kreuth nach einer Flanke, bei der die SG-Abwehr die Gegenspielerinnen verlor, durch (7) Lucie Hörth in der 34. Minute (1:2) zum Anschluss. Die Antwort folgte prompt: (9) Antonia Holzner setzte sich mit einem gnadenlosen Solo von der Mittellinie durch und stellte in der 39. Minute (1:3) den alten Abstand wieder her. Kurz vor der Pause baute (12) Sabrina Gründl die Führung in der 45. Minute (1:4) weiter aus.
Nach der Halbzeit kam Real Kreuth wacher aus der Kabine, während die SG kurz unaufmerksam agierte. Ein Abstimmungsfehler und Passivität in der Abwehr führten zum erneuten Treffer von (7) Lucie Hörth in der 48. Minute (2:4).
Danach übernahm die SG Isarwinkel wieder das Kommando, fuhr Angriff um Angriff und dominierte das Spielgeschehen. In der 72. Minute (2:5) traf (9) Antonia Holzner erneut und erhöhte. Den Schlusspunkt setzte sie in der 88. Minute (2:6): Nach einem überragenden Solo von (14) Annalena Fiedler, die sich auf der linken Seite gegen mehrere Gegenspielerinnen durchsetzte und perfekt auflegte, verwandelte Holzner präzise zum Endstand.
Ein dominanter Auftritt der SG Isarwinkel, die an diesem Abend ihre ganze spielerische Klasse zeigte. Herausragend: (9) Antonia Holzner mit vier Treffern, die den Sieg maßgeblich prägte.