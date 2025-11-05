SG Isarwinkel dominiert in Kreuth – 6:2-Auswärtssieg!

Antonia Holzner traf viermal gegen Kreuth. – Foto: SG Isarwinkel

Es trafen der bislang ungeschlagene FC Real Kreuth nach drei Spielen und die in dieser Saison noch etwas unkonstant auftretende SG Isarwinkel aufeinander. Ein spannendes Duell auf Augenhöhe war erwartet worden – doch die SG Isarwinkel zeigte sich an diesem Tag in beeindruckender Form und dominierte das Geschehen klar.

Nach einer kurzen Abtastphase übernahm die SG früh die Kontrolle und belohnte sich in der 14. Minute (0:1): (9) Antonia Holzner traf nach konsequentem Nachsetzen zur Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte (12) Sabrina Gründl in der 30. Minute (0:2). Kurz darauf kam Real Kreuth nach einer Flanke, bei der die SG-Abwehr die Gegenspielerinnen verlor, durch (7) Lucie Hörth in der 34. Minute (1:2) zum Anschluss. Die Antwort folgte prompt: (9) Antonia Holzner setzte sich mit einem gnadenlosen Solo von der Mittellinie durch und stellte in der 39. Minute (1:3) den alten Abstand wieder her. Kurz vor der Pause baute (12) Sabrina Gründl die Führung in der 45. Minute (1:4) weiter aus.