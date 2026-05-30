SG Isarwinkel Damen feiern verdienten 5:2-Auswärtssieg zum Saisonende von Lukas Hintermeier · Heute, 02:11 Uhr · 0 Leser

Zum letzten Spiel der Saison 2025/26 reisten die Damen der SG Isarwinkel am Donnerstagabend zum Nachholspiel nach Farchant/Garmisch. Die Devise war dabei von Beginn an klar: Die drei Punkte sollten mit nach Hause genommen werden.

Die SG Isarwinkel legte entsprechend engagiert los und dominierte die Anfangsphase nach Belieben. Mit viel Ballbesitz, sauberem Spielaufbau von hinten heraus und geduldigem Kombinationsspiel ließen die Gäste ihre Gegnerinnen laufen und bestimmten das Geschehen auf dem Platz. Farchant/Garmisch kam kaum in die Zweikämpfe, während die SG immer wieder gefährlich den Weg nach vorne suchte.

Trotz der klaren Überlegenheit musste die SG Isarwinkel jedoch einen gewaltigen Rückschlag hinnehmen. Nach einem Freistoß traf Farchant/Garmisch sehenswert direkt unter die Latte und ging völlig überraschend mit 1:0 in Führung. Der Schock über den Gegentreffer war jedoch schnell verdaut. Die Isarwinklerinnen blieben ruhig, vertrauten weiterhin ihrem Spiel und ließen sich nicht aus dem Konzept bringen. Der verdiente Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Susanne Fiedler setzte sich stark durch und belohnte ihre Mannschaft mit einem hervorragenden Schuss zum 1:1. Auch danach blieb die SG Isarwinkel die klar bessere Mannschaft, kombinierte sich immer wieder gefährlich nach vorne und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. Trotz der spielerischen Dominanz wollte ein weiterer Treffer vor der Pause jedoch nicht mehr fallen, sodass es etwas unglücklich mit einem 1:1 in die Halbzeit ging.

In der Kabine fand das Trainerteam viele lobende Worte für die gezeigte Leistung. Die Spielweise, die Ruhe am Ball und die Dominanz gegen den Gegner stimmten. Lediglich der letzte Wille und die letzte Konsequenz vor dem Tor fehlten noch, um die Überlegenheit auch auf der Anzeigetafel deutlicher sichtbar zu machen. Die zweite Halbzeit begann genauso, wie die erste aufgehört hatte. Die SG Isarwinkel kontrollierte das Spielgeschehen, versuchte weiterhin ihren eigenen Fußball zu spielen und ließ sich nicht auf das oftmals hektische „Gebolze“ der Gastgeberinnen ein. Mit zunehmender Spieldauer stieg jedoch auch der Druck, den längst überfälligen Führungstreffer zu erzielen.