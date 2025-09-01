SG II lässt Punkte in Perchting liegen

Die zweite Mannschaft der SG Schäftlarn/Baierbrunn musste sich beim TSV Perchting-Hadorf mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Trotz einer über weite Strecken dominanten Vorstellung ließ das Team zwei wichtige Punkte liegen.

Von Beginn an präsentierte sich die SG konzentriert und druckvoll. Immer wieder kombinierten sich die Gäste gefährlich nach vorne, scheiterten jedoch an der letzten Konsequenz im Abschluss. Erst kurz vor der Pause belohnten sie sich für ihren Aufwand: In der 45. Minute brachte der eingewechselte Lorenz Dippel die SG nach starker Vorarbeit von Domenico Troyli mit 0:1 in Führung. Mit diesem verdienten Vorsprung ging es in die Halbzeit.

Auch im zweiten Durchgang bestimmte die SG zunächst das Geschehen und drängte auf das zweite Tor. Da jedoch gute Chancen ungenutzt blieben, schöpfte Perchting-Hadorf neuen Mut. In der 72. Minute nutzten die Gastgeber ihre Gelegenheit und glichen zum 1:1 aus.