SG Ihringen/Wasenweiler verspielt in der Schlussviertelstunde ein 3:0

Spielszene – Foto: Fritz Zimmerman

SG Ihringen/Wasenweiler verpasst gegen Freiburger FC II den dritten Sieg der Rückrunde und muss sich mit 3:3 begnügen. Aufsteiger SpVgg. Buchenbach schlägt SV Endingen 2:1 und springt auf Rang zwölf.

Marcel Kobus: "Ich will keine hängenden Köpfe sehen"

Heiko Günther: "Es wird kein Spiel geben, bei dem ich entspannt sein werde"

Freilich war auch Marcel Kobus, der Trainer der SG Ihringen/Wasenweiler, enttäuscht, nachdem seine Mannschaft eine 3:0-Führung gegen den Freiburger FC II verspielt hatte und sich mit 3:3 begnügen musste. Er stellte aber klar: "Ich will keine hängenden Köpfe sehen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Die SpVgg. Buchenbach hat sich mit dem 2:1-Heimsieg über den direkten Konkurrenten SV Endingen auf den zwölften Tabellenplatz gesetzt. Trainer Heiko Günther hatte eine intensive, temporeiche, von Zweikämpfen geprägte Partie gesehen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SV Rot-Weiss Glottertal wird der Favoritenrolle in Herbolzheim gerecht

Jan Brunner vom FV Herbolzheim und Gästecoach Patrick Walz waren sich einig: Der 2:1-Erfolg der Glottertäler ging vollauf in Ordnung. "Wir hatten ganz am Anfang eine Riesenchance zum 1:0, als Felix Mamber alleine auf das Tor zuging", berichtete Brunner. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tobias Müller: "Wir sollten anfangen, auswärts zu punkten"

Der FC Denzlingen II konnte im Topspiel die SG Freiamt-Ottoschwanden mit 2:0 distanzieren. "Wir waren die spielbestimmende Mannschaft und hatten das deutliche Chancenplus", meinte Trainer Tobias Müller. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.