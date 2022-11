SG Ihringen-Wasenweiler verlängert frühzeitig mit Trainer-Duo Dennis Klossek und Armin Bühler werden auch in der kommenden Runde die noch junge SG Ihringen-Wasenweiler trainieren

Klossek hatte zur noch laufenden Spielzeit die Geschicke bei der gerade aufgestiegenen Ersten

Mannschaft in der Bezirksliga übernommen, Bühler ist schon ein Jahr länger dabei und

verantwortet das Training der Zweiten Mannschaft in der Kreisliga B sowie der Dritten in der

Kreisliga C. Bei allen Teams sei die Entwicklung erfreulich gewesen, so Göpfert. Neuzugänge und ehemalige Jugendspieler wurden erfolgreich integriert und harmonieren gut.