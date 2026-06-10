SG Ihringen-Wasenweiler treibt die Personalplanung voran

Der Verein freut sich, dass der Kader gezielt durch externe Verstärkungen als auch durch ein starkes Fundament aus der eigenen Jugend bereichert werden kann. Vom FC Vogtsburg wechseln Eliah Dägele und Linus Rudow zur SG. Beiden ist das Umfeld bestens bekannt: Sie spielten bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammen bei der SG Kaiserstuhl. Zudem schließt sich Marius Werz der Mannschaft an. Er wechselt vom SV Achkarren zur SG Ihringen-Wasenweiler. Trainer und Verein freuen sich sehr, dass sich diese drei talentierten Spieler für uns entschieden haben. Sie bringen viel Potenzial mit, und wir sind überzeugt, dass sie bei der SG den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen werden.



Besonders freut sich die SG, dass mit Marc Mattmüller, Tim Mutter, Elias Mössner, Felix Baumann, Max Schillinger, Robin Jakob und Jannis Schillinger zudem sieben Spieler aus der eigenen Jugend in den Aktivenkader aufrücken werden.



