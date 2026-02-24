SG Hurlach/Obermeitingen - Veränderungen im Trainerteam zur Rückrunde

Die sportliche Verantwortung der 1. Mannschaft übernimmt bis zum Saisonende Markus Häußler (Headcoach) zusammen mit Tobias Keil (Co-Trainer), die zuvor die 2. Mannschaft betreut haben. Markus Häußler hatte diese Aufgabe bereits zum Ende der Vorrunde übernommen, sodass ein geordneter Übergang und Kontinuität gewährleistet sind. Der Fokus liegt in den verbleibenden 3,5 Monaten klar auf dem Ziel Klassenerhalt.

Zur Rückrunde kommt es in der Abteilung Herrenfußball zu personellen Anpassungen im Trainerbereich. Der bisherige Coach der 1. Mannschaft, Robert Doll, muss aufgrund einer akuten Erkrankung bis auf Weiteres pausieren. Verein und Mannschaft wünschen ihm an dieser Stelle eine baldige und vollständige Genesung.

Durch diesen Schritt wurde auch eine Lösung für die Betreuung der 2. Mannschaft notwendig. Diese wird interimsweise bis Saisonende von Dominic Kamp und Patrick Schmid übernommen. Beide sind bereits als Jugendtrainer sowie in leitenden Funktionen innerhalb der Abteilung aktiv und übernehmen die Aufgabe zusätzlich zu ihren bisherigen Tätigkeiten.

„Nach dem Ausfall von Robert habe ich die Mannschaft bereits im vergangenen Jahr interimsweise übernommen. Umso schöner ist es, erneut das Vertrauen der Verantwortlichen zu spüren. Gemeinsam mit Tobi möchten wir für Kontinuität sorgen und die anstehenden Aufgaben mit klarer Zielstrebigkeit angehen.“

Tobias Keil:

„Die interimsweise Aufgabe bei der 1. Mannschaft ist für mich eine spannende Herausforderung. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit allen Trainern und darauf, das Team bestmöglich zu unterstützen.“

Dominic Kamp:

„Aufgrund der gesundheitlichen Situation unseres aktuellen Trainers Robert mussten wir kurzfristig eine interne Lösung finden. Relativ schnell war klar, dass Markus und Tobi die Verantwortung in der 1. Mannschaft übernehmen würden. Markus hatte diese Rolle bereits zum Ende der Vorrunde inne, was den Übergang deutlich erleichtert hat“

Patrick Schmid:

„Für uns war entscheidend, dass wir für die verbleibenden 3,5 Monate eine klare und stabile Trainerstruktur schaffen, um Markus und Tobi den vollen Fokus auf das Ziel Klassenerhalt der 1. Mannschaft geben zu können.

Dass Kampo und ich in dieser Situation die Verantwortung für die 2. Mannschaft übernehmen, war für uns selbstverständlich. Trotz des zusätzlichen Aufwands neben unserer Jugendtätigkeit stand für uns schnell fest, beide Aufgaben mit voller Überzeugung und Engagement wahrzunehmen.“

Rückhalt aus der Abteilungsleitung

Alle Mitglieder des Trainerteams haben die volle Unterstützung der gesamten Abteilungsleitung des SV Hurlach und des SSV Obermeitingen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die gewählte Lösung für Stabilität sorgt und die sportlichen Ziele der laufenden Saison bestmöglich unterstützt.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass der Verein sich bewusst dagegen entschieden hat, unseren Trainer Robert freizustellen oder zu entlassen. Man hat sich im vergangenen Jahr sehr viel Mühe gemacht ihn zu verpflichten und hofft auf eine Rückkehr zur neuen Saison.

Für die Jungs geht’s jetzt erstmal in Richtung Trainingslager auf Mallorca.