SG Hungerbach plant Neuaufbau nach zweitem Abstieg in Folge

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse, Relegation; Jonas Listele von der SG Hungerbach nach der vergeigent Relegation gegen Mittenwald am Boden; 7. Juni 2026 – Foto: Andreas Mayr

Die SG Hungerbach ist nach zwei Abstiegen in zwei Jahren wieder in der A-Klasse gelandet. Trainer Gerhard Bertl bleibt trotzdem – und plant mit fast dem gesamten Kader den Neuaufbau.

Eine Woche durchschritten sie das Tal der Tränen. Wo vorher einmal eine ausgesprochen muntere Fußballerseele hauste, sah es lange aus wie auf einem Schlachtfeld. In Huglfing und Oberhausen, diesen beiden Fußballdörfern, hatte man den Glauben an das Gute verloren. „Nach dem Spiel war alles leer“, sagt Trainer Gerhard Bertl über seinen eigenen inneren Zustand – und so sah es bei ganz vielen Fußballanhängern in den beiden Orten aus. Eine Woche nach der Blamage von Mittenwald – 0:3 im Relegations-Rückspiel nach einem 2:0 im ersten Duell – sahen sie sich alle wieder. Diesmal war es kein Freudenfest, wie sie es am Abschluss einer Saison oft zelebriert haben. Es wurde gegrillt, getrauert und dann rafften sie sich auf: „Du musst das schweren Herzens akzeptieren. Jetzt stehen wir wieder da, wo wir vor vier Jahren waren“, so Bertls ernüchternde Bilanz.

Wir müssen gestärkt daraus zurückkommen. Ich denke nicht, dass Zweifel an der SG aufkommen.

Trainer Gerhard Bertl

Jeder geht mit dem Absturz anders um. 1860 München ist bekannt dafür, dass jeder Neuanfang in einen Tiefenrausch mündet. Aber es hat schon genug mahnende Beispiele gegeben, dass so ein Fall – zwei Abstiege in zwei Jahren – auch der Beginn einer Misere sein kann. Als warnende Beispiele dienen Starnberg, Fürstenfeldbruck oder – gar nicht weit weg – Weilheim. Welche Route die Vereine am Hungerbach, zusammengeschlossen zur Fußball-Bruderschaft, wählen, ist noch offen. Aber Bertl hofft: „Wir müssen gestärkt daraus zurückkommen. Ich denke nicht, dass Zweifel an der SG aufkommen.“ Er selbst schreitet beispielhaft voran. Bereits vor der Relegation, als es schien, als könnten sich die Hungerbacher retten, bekundete er sein Interesse, weiterzumachen. Und der Vorstand stellte sich auch nach dem Debakel hinter ihn. „So will ich als Trainer nicht aufhören“, betont er.

Fast alle Spieler der SG Hungerbach haben für nächste Saison zugesagt

Sein Kampfgeist muss nur noch auf die Spieler überspringen. Auch wenn sie von allen Seiten angegraben werden, haben eigentlich alle für die Mission „Wiederaufbau“ zugesagt. Bertl sieht darin „eine gute Charaktereigenschaft“. Einmal Hungerbach, immer Hungerbach. Nur Daniel Höhle hört nach seinem dritten Kreuzbandriss auf. An ihrer fußballerischen Eignung hat es ohnehin nie Zweifel gegeben. Selbst in der entscheidenden Partie der Saison spielten sie gut und schön. Nur: „Wer die Tore vorn nicht schießt, kriegt sie hinten. Fußball ist Ergebnissport“, sagt der Coach.

Hungerbach konnte Dämonen des Kreisliga-Abstiegs nicht austreiben

Wann das Trauma der verzockten Punkte eingezogen ist, können sie bestenfalls grob abschätzen. „Diese Kreisliga war im Hinterkopf“, weiß Gerhard Bertl. Die Dämonen dieses Jahres bekamen sie nie ausgetrieben, egal, wie oft sie den Trainer wechselten. Am Ende wechselte auch die Sportliche Leitung, zahlreiche Stammkräfte verletzten sich. Und mancher im Umfeld witzelt, freilich etwas boshaft, dass das alles der Fluch sein muss, weil sie damals Jürgen Feistl, dem Aufstiegstrainer, äußerst unsanft am Wochenende der Meisterfeier mitteilten, dass er nicht mehr weitermachen dürfe.

Nun geht’s zurück auf Los, das Karma wird neu aufgebaut, und auch Gerhard Bertl nutzt den Neustart im spirituellen Sinn. „Vielleicht ist Zeit für etwas Neues“, sagt er und meint: Sie schließen jetzt einfach mit der Vergangenheit ab. Bis zum 6. Juli, ordnet Bertl an, sollen seine Mannen den Kopf fern vom Lokalfußball halten. Danach gibt’s dreimal Training pro Woche sowie vier Testspiele. Der Plan steht längst. Nur ein Co-Trainer wird noch gesucht. Thomas Meier muss aufhören, der Lehrer wird nach Weiden versetzt. Dafür bleibt Andreas Feldl Coach der Reserve. Die ist ja, um das große Schlamassel perfekt zu machen, ebenfalls abgestiegen. Mit nur einem Sieg aus der A-Klasse, der neuen Heimat der Ersten. Ja, so tief sind sie gefallen.

Absteiger Hungerbach und Oberau/Farchant lehnen Favoritenrolle ab

Die Einteilung der Gruppen sorgte direkt für erste Überraschungen. Neben Polling II und Eberfing/Söchering spielen die Hungerbacher in der A-Klasse 6, die Werdenfelser Liga in und um Garmisch herum. Gemeinsam mit der SG Oberau/Farchant, die ebenso unglücklich abgestiegen ist, werden die Hungerbacher als große Favoriten in die Runde starten. Nur wird das, allein zum Selbstschutz, niemand in den beiden Vereinen aussprechen. „Wir wollen nicht von Platz eins reden, sondern eine gute Saison spielen“, betont Gerhard Bertl. Die Zeit der großen Töne – mancher träumte von der Bezirksliga, als es raketenhaft nach oben ging – ist Geschichte. Der Realitäts-Check hätte nicht schmerzhafter ausfallen können.