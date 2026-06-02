SG Hungerbach ist guten Mutes und hat wieder mehr Optionen im Kader

Fußball; Saison 2025/26 Andreas Schimpl von der SG Hungerbach (in Weiß) grätscht im Heimspiel gegen die SG Oberau/Farchant am 30 Mai 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Der Kreisklassist SG Hungerbach trifft am Donnerstag auf A-Klassist FC Mittenwald. Die Mittenwalder haben in 24 Partien 77 Tore erzielt, doch die SG ist zuversichtlich.

Es ist der letzte Akt einer Aufführung, die zeitweise zu einem Drama geriet. Nach einer Achterbahnfahrt durch die Saison in der Kreisklasse 3 steht die SG Hungerbach nunmehr vor der letzten Weggabelung, was ihre unmittelbare Zukunft betrifft. Zum einen droht der zweite Abstieg in Folge. Würde bedeuten: Es ginge mit dem gleichen Tempo in die A-Klasse runter, wie es ab 2023 in die Kreisliga hinaufging. Ein Szenario, für das am Hungerbach keinerlei Raum vorhanden ist. „Wir sind guten Mutes“, versichert Trainer Gerhard Bertl.

Sie gehen bei der SG fest vom Klassenerhalt aus. Setzt sie sich in den beiden Spielen gegen den FC Mittenwald durch , kann sie – vorausgesetzt, sie hat weit weniger Verletzungspech als diese Saison – in der kommenden Spielzeit einen neuen Angriff auf die vorderen Plätze in der Kreisklasse starten. Das Hinspiel steigt am Donnerstag (Fronleichnam) um 15 Uhr in Huglfing. Drei Tage später ist zur gleichen Uhrzeit Anstoß im oberen Isartal.

Nach zwischenzeitlichem Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz hat die SG Hungerbach im Saisonendspurt doch noch die Kurve gekriegt. Sieben Punkte holte das Team aus den letzten drei Partien. „Für uns war klar, dass lauter Endspiele bevorstehen“, betont Bertl. Der Trainer vergleicht das Saisonfinale mit einem Turnier, bei dem man zu keiner Zeit nachlassen darf. „Die Anspannung ist absolut vorhanden“, stellt der SG-Übungsleiter fest. Durch den 1:0-Heimerfolg über die SG Oberau/Farchant schafften die Hungerbacher nicht nur den Sprung auf den Relegationsplatz, sie holten sich auch Schwung für die anstehenden K.o-Spiele. Zwei Hürden warten noch, ehe der Zielstrich – nach Wunsch der SG in Jubelpose – überquert wird.

Der potenzielle Stolperstein kommt aus dem Karwendelgebirge – und das durchaus überraschend. Hinter der Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen als Meister der A-Klasse 6 waren vornehmlich die Klubs aus Bad Kohlgrub und Schlehdorf als weitere Kandidaten für Aufstieg oder Relegation genannt worden. Geschafft aber hat es das Team von Coach Maxi Tauwald. Gerhard Bertl hat natürlich versucht, auf die Schnelle einige Infos über die Mittenwalder einzuholen. Erfahren hat er dabei, dass der FCM eine Mannschaft ist, die „vorn jung und hinten erfahren ist“. Felix Maurus (16 Tore) und Fabian Rotter (15) haben es in die Top Fünf der Torjägerliste in der A-Klasse 6 geschafft. Insgesamt durften die Mittenwalder in 24 Partien 77 Treffer bejubeln. Da muten die 40 Tore der Hungerbacher – allerdings erzielt in einer höheren Spielklasse – fast schon bescheiden an.

Bertl kann mit Ausnahme von Max Taffertshofer personell fast aus dem Vollen schöpfen. Zwar hat sich Bastian Dermaut in den Urlaub verabschiedet, dafür kehren Anselm Asam und Jonas Streicher zurück. „Dadurch haben wir mehr Optionen als am letzten Samstag“, so Bertl. Gespielt wird übrigens auf dem Kunstrasenplatz an der Tautinger Straße. Die SG erhofft sich dadurch zum einen Platzvorteile, aber auch ein Publikum, das ungleich näher am Geschehen ist als am Hauptplatz. „Es schauen sicher einige Leute aus der Umgebung zu“, so Bertl, der auf entsprechende Unterstützung hofft. Als Gegenleistung verspricht er vollen Einsatz seines Teams.