SG Hünstetten: "Haben große Defizite im letzten Drittel" Der B-Ligist im Winter-TÜV: Einstellung der zweiten Mannschaft passt+++ Suchen Stürmer für die Erste

Sören Jung, Sportlicher Leiter der SG Hünstetten, berichtete folgendes über die erste und zweite Mannschaft.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr? / Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir spielen mit unserer ersten Mannschaft größtenteils schönen Fußball und sind als gesamtes Team sehr gut beisammen - haben einen tollen Team Spirit - allerdings haben wir große Defizite im letzten Drittel und somit fehlt uns Effektivität, sodass wir uns nicht für den großen Aufwand belohnen, das muss nächstes Jahr eindeutig besser werden.

Bei unserer zweiten Mannschaft gefällt mir die Einstellung von einigen, die trotz der Widrigkeiten immer weiter machen und sich nicht unterkriegen lassen, leider ist die Trainingsbeteiligung schlecht, sodass die Jungs oft nach 45 Minuten einbrechen. Daher hoffe ich auf mehr Trainingsbeteiligung im nächsten Jahr, sodass wir das Ziel Klassenerhalt noch schaffen.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?