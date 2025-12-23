SG Hünstetten: Anschluss an die Aufstiegsplätze soll gehalten werden

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SG Hünstetten. Zur Spielgemeinschaft hat uns Marcel Faust, Mannschaftsverantowortlicher in Hünstetten, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung ist sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft sehr gut. Mit unserem neuen Trainer Timo Jung wollten wir in der ersten Mannschaft ein erfolgreiches Übergangs- bzw. Aufbaujahr gestalten. Er sollte in Ruhe ankommen und die neu zusammengestellte Mannschaft formen und das ist bisher sehr gut gelungen. Zusätzlich ist in dieser Saison Nikolaij Melcher als Co-Spielertrainer zur ersten Mannschaft dazu gestoßen und unterstützt Timo in der täglichen Arbeit. Zwar hängen wir aktuell etwas hinter den Aufstiegsplätzen zurück, aber das stellt für uns keinen Beinbruch dar.

In der zweiten Mannschaft haben Sören Jung und Dustin Fuhrmann das Traineramt von Pascal Johann übernommen, unterstützt von Co-Trainer Sven Theelen. Auch hier sind wir absolut im Soll und sehr zufrieden mit der Entwicklung."

"Besonders positiv ist, dass wir als neu zusammengestelltes Team schneller zusammengefunden haben, als viele vielleicht erwartet hätten. Das Training mit Timo und Nikolaij macht großen Spaß, und die Jungs ziehen voll mit. Durchschnittlich stehen rund 17 Spieler bei der ersten Mannschaft und 12 Spieler bei der zweiten auf dem Trainingsplatz. Das ist ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und die Motivation im Team. Was mich persönlich besonders freut ist, dass Hendrik Kehrein nach seiner langen Verletzung wieder voll dabei ist. Sein letztes Spiel hatte er im September '23 bestritten.

Aus meiner Sicht haben wir in der Hinrunde zu viele Karten gesammelt, was ich von unseren Mannschaften so nicht gewohnt bin bzw. war. Dazu kommen dann auch noch einige unglückliche Punktverluste und Niederlagen, die in Summe eine noch bessere Hinrunde verhindert haben."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Leider wird uns aller Voraussicht nach unser Stürmer Stevan Petrovic in Richtung Baris Spor Idstein verlassen. Ansonsten bleibt der Kader stabil zusammen. Auf der Zugangsseite freuen wir uns über die Rückkehr von Christoph Müller (FC Limbach), der nach einem halben Jahr als Trainer in Limbach wieder zur SG Hünstetten zurückkehrt. Weitere potenzielle Neuzugänge behalten wir im Blick. Wie immer im Winter muss man sehen, was sich sinnvoll umsetzen lässt."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Unsere Ziele sind klar definiert: Wir wollen weiter vorne mitspielen und den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Zusätzlich möchten wir noch stärker zusammenwachsen, uns als Mannschaft weiter festigen und die gemeinsame Entwicklung kontinuierlich vorantreiben.

Für diese Saison steht der Aufbau im Vordergrund. Nächstes Jahr können wir dann über andere Ziele sprechen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Ich denke, hier wird sich an der momentanen Tabellensituation nicht viel ändern, bin aber für Überraschungen offen."

