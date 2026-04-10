SG Hüffelsheim: Zum Spaßfußball nach Bretzenheim

Gegen Basara Mainz war die SG Hüffelsheim chancenlos, jetzt wartet die TSG Bretzenheim. – Foto: Keita Sugawara

Hüffelsheim. "Die Pause über Ostern hat uns gutgetan." André Weingärtner, Trainer der SG Hüffelsheim ist froh, dass seine Mannschaft nach der zweifellos verdienten 0:4-Niederlage im letzten Verbandsliga-Heimspiel gegen den FC Basara Mainz Zeit zur Erholung hatte. Am Sonntag steht die Reise zur TSG Bretzenheim an. Anpfiff ist auf der dortigen Bezirkssportanlage um 15.30 Uhr. Dann soll der Kader bis auf die beiden Langzeitverletzten Nik Rosenbaum und Mosti El-Haiwan komplett sein.

Weingärtner kennt die TSG und deren Coach Timo Schmidt seit vielen Jahren. "Das ist ein super sympathischer Verein mit vielen Studenten und lauter Jungs, die ausschließlich aus Spaß Fußball spielen", sagt er. Dazu kommen eben viele persönliche Freundschaften. Die allerdings müssen am Sonntagnachmittag beiseite geschoben werden. "Ich wünsche ihnen am Wochenende keinen Punkt, aber von ganzem Herzen den Klassenerhalt", sagt der Lehrer auf der SG-Bank.

Mit einem Dreier könnte die Elf vom Palmenstein (39 Punkte) als aktueller Sechster in der Tabelle klettern. Die vor ihr platzierten Teams von Alemannia Waldalgesheim (39, bei Basara) und vom FC Bienwald Kandel (42, bei Tabellenführer TuS Mechtersheim) stehen nämlich vor schweren Auswärtshürden. "Außerdem spielen wir noch gegen beide und haben überhaupt ein tolles Restprogramm", so Weingärtner, der sieben Spieltage vor Schluss ganz offiziell Platz vier als neues Ziel ausgerufen hat. "Das wäre für uns nach dem Aufstieg ein wahnsinnig toller Abschluss."

Die Pleite gegen Basara will der 48-Jährige nicht zu hoch bewerten. Es gibt sie einfach, die Gegner, gegen die du fast immer gut oder eben fast immer schlecht aussiehst. "Von zehn Spielen gegen Basara verlieren wir wahrscheinlich sechs oder mehr. Gegen Mechtersheim sieht es genauso wahrscheinlich umgekehrt aus." Weingärtner ist froh, dass Simon Scherer wieder zurück ist, dass auch die vielen angeschlagenen Akteure um Mark Becker, Niclas Mörbel, Manuel Hohmann oder Johannes Balzer die Zeit zur Regeneration nutzen konnten.

Auch wenn die SG als Favorit nach Bretzenheim fährt, geben die jüngsten Ergebnisse der TSG Einblicke in deren Leistungsfähigkeit: Zuletzt fuhr Timo Schmidt mit seiner Truppe beim 5:4 in Hohenecken und beim 3:0 gegen Bodenheim nach zuvor vier Niederlagen im Jahr 2026 zwei Siege in Folge ein, kletterte auf Rang elf.





