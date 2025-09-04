SG Hüffelsheim wird Favoritenrolle gegen SVW Mainz gerecht

Mainz. Die SG Hüffelsheim ist in der vierten Verbandspokalrunde seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Vor 200 Fans setzte sich der Verbandsliga-Fünfte bei der SVW Mainz, Tabellenzweiter der Landesliga Ost, mit 3:1 (1:1) durch und feierte den Einzug ins Achtelfinale.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Der Erfolg der Hüffelsheimer Fußballer war ungefährdet. Im Finish war die SG dem vierten Treffer näher als die Weisenauer dem Anschlusstor. Mostafa El-Haiwan (20.) und Tim Reidenbach (72., 82.) trafen für die bärenstarke SG, für die SVW reichte es nur zum Ausgleich durch Mao Koyama (30.).
„Wir kriegen aktuell noch ein paar Gegentore zu viel“, resümierte Hüffelsheim-Coach André Weingärtner. „Aber die Art und Weise, wie wir spielen, hat Perspektive – und ist auch für die Zuschauer ganz nett.“
Auf dem Weisenauer Naturrasen machten es sich die Hüffelsheimer selbst ein wenig schwer. Weil sie nach der Führung die Chancen auf den zweiten Treffer liegen ließen. „Die Weisenauer hatten mit dem Fünfer, den wir nicht auf dem Schirm hatten – einen Mann, der uns schon den einen oder anderen Sprint genommen hat“, so Weingärtner – und meinte Patrick Wagner. „Der Junge kann sprinten – und hat uns beim einen oder anderen Konter wehgetan." So fiel auch das 1:1.
Nach der Pause spielten die Hüffelsheimer es anders. Und plötzlich bereitete der 110 Kilo schwere Muskelmann ihnen keine Schmerzen mehr. „Insgesamt hatten wir viel mehr vom Spiel“, befand Weingärtner. „Im eigenen Ballbesitz waren wir schon gut.“
Das sah auch SVW-Coach Jochen Walter so. „Wir hatten neun Absagen, die Bank mit vielen Urlaubern besetzt, konnten nicht so reagieren – da waren irgendwann die Körner weg“, so Walter. Bis zur 70. Minute hätten es seine Jungs prima gemacht. „Mit dem 1:2 haben wir aber einen Knick bekommen.“
Dass Markus Merker nach dem Wechsel – wie auch vor dem zweiten SGH-Treffer – den einen oder anderen unglücklichen Abstoß drin hatte, nahm Walter seinem Keeper nicht krumm. „Da hat man halt die Klasse der Hüffelsheimer gesehen. Die sind bestückt mit Oberliga- und Regionalliga-Fußballern, die den Unterschied machen. Wir sind eine Topmannschaft der Landesliga – aber Hüffelsheim ist schon eine andere Hausnummer. Ich hätte das Spiel gerne mal gesehen, wenn wir mit voller Kapelle gespielt hätten …“