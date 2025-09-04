SG Hüffelsheim wird Favoritenrolle gegen SVW Mainz gerecht

Auf dem Weisenauer Naturrasen machten es sich die Hüffelsheimer selbst ein wenig schwer. Weil sie nach der Führung die Chancen auf den zweiten Treffer liegen ließen. „Die Weisenauer hatten mit dem Fünfer, den wir nicht auf dem Schirm hatten – einen Mann, der uns schon den einen oder anderen Sprint genommen hat“, so Weingärtner – und meinte Patrick Wagner. „Der Junge kann sprinten – und hat uns beim einen oder anderen Konter wehgetan." So fiel auch das 1:1.