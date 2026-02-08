SG Hüffelsheim: Vorbereitung auf die Vorbereitung

Schon seit drei Wochen ist die SG bei der Arbeit, hat in der Athletikhalle eine Vorbereitung auf die Vorbereitung bestritten. Seit Mittwoch werden die Einheiten wieder auf dem Platz absolviert. Mit dabei sind auch der jüngst von Wormatia Worms verpflichtete Malik Yerima und der bislang verletzte Sommer-Neuzugang Nico Najda. 22 Feldspieler und drei Keeper. Die Voraussetzungen stimmen. "Die Jungs sind überzeugt davon, dass sie etwas abliefern und Charakter zeigen wollen", sagt Weingärtner, der Wert darauf legt, dass jeder für sich und den Verein und nicht für oder gegen den Trainer spielt. Es gehe darum, eine gute Rückrunde zu spielen. Dass das gelingt, ist für ihn ausgemachte Sache, dafür spreche auch die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Akteure. Weingärtner fordert deshalb auch von jedem Einzelnen, sich auf das Fußballspielen zu konzentrieren. Auch wenn der Kontakt des aktuellen Tabellensechsten zur Spitzengruppe etwas abgerissen sei, "müssen und wollen wir uns selbst und unseren Ansprüchen gerecht werden."