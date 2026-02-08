SG Hüffelsheim: Vorbereitung auf die Vorbereitung

Schon seit drei Wochen ist die SG bei der Arbeit, hat in der Athletikhalle eine Vorbereitung auf die Vorbereitung bestritten. Seit Mittwoch werden die Einheiten wieder auf dem Platz absolviert. Mit dabei sind auch der jüngst von Wormatia Worms verpflichtete Malik Yerima und der bislang verletzte Sommer-Neuzugang Nico Najda. 22 Feldspieler und drei Keeper. Die Voraussetzungen stimmen. "Die Jungs sind überzeugt davon, dass sie etwas abliefern und Charakter zeigen wollen", sagt Weingärtner, der Wert darauf legt, dass jeder für sich und den Verein und nicht für oder gegen den Trainer spielt. Es gehe darum, eine gute Rückrunde zu spielen. Dass das gelingt, ist für ihn ausgemachte Sache, dafür spreche auch die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Akteure. Weingärtner fordert deshalb auch von jedem Einzelnen, sich auf das Fußballspielen zu konzentrieren. Auch wenn der Kontakt des aktuellen Tabellensechsten zur Spitzengruppe etwas abgerissen sei, "müssen und wollen wir uns selbst und unseren Ansprüchen gerecht werden."
Alles Testspiele steigen auf Palmenstein
Ihre Testspiele bestreitet die SG allesamt zuhause auf Palmenstein. Gegner waren Oberligist SC Idar-Oberstein (2:2), der TuS Kirchberg (4:0), Landesligist SG Meisenheim (1:1) und Nachbar Eintracht Bad Kreuznach (11. Februar, 19 Uhr). Die Auftaktpartie in der Verbandsliga gegen den SV Steinwenden ist auf den 21. Februar (14.30 Uhr) terminiert.
Nicolai Staub hat im Winter die Nachfolge von Marco „Dixie“ Dörner als Coach der zweiten Mannschaft der SG angetreten, wird bei seiner Arbeit von Rafael Flegel unterstützt. "Stubbi kennt den Verein in- und auswendig", so der Sportliche Leiter Simon Engelbert, der froh ist, eine interne Lösung gefunden zu haben und damit den „Hüffelsheimer Weg“ fortsetzen zu können. Auch die Mannschaft habe sehr positiv reagiert. Der noch 30-jährige Staub wird als Spielertrainer agieren.