SG Hüffelsheim verpflichtet Wormatia-Trio Kaderplanungen beim Verbandsligisten schreiten voran +++ Auch drei Abgänge sind zu vermelden von Jochen Werner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Bei der SG Hüffelsheim schreitet die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. – Foto: Gregor Wurdel

Hüffelsheim. Verbandsligist SG Hüffelsheim rüstet weiter auf. Nach Rechtsverteidiger Leon Kern (28, Schott Mainz, diese Zeitung berichtete) wechseln im Sommer auch Torhüter Tobias Edinger (25), Linksverteidiger Luca Baderschneider (27, beide Wormatia Worms) und Stürmer Luka Baljak (20, TuS Marienborn) auf Palmenstein. Dagegen werden Jannick Geiß, Philip Klein und Johann Frisch die SG verlassen. Manuel Hohmann spielt ab Sommer nur noch in der zweiten Mannschaft. Auch abseits des Kaders wird es zur neuen Spielzeit einige weitere Änderungen geben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Tobias Edinger kommt mit der Erfahrung von bislang 83 Oberligaspielen nach Hüffelsheim. Der Keeper absolvierte die Jugendschule bei Mainz 05, wechselte im Sommer 2019 zum SV Gonsenheim. Von 2022 bis 2025 stand er beim SC Idar unter Vertrag, bevor er im vergangenen Sommer als erster Torhüter zur Wormatia ging. In seiner Vita stehen bisher 83 Oberliga- und 44 Verbandsligaspiele. "Er kommt aus der Region, schafft es nicht mehr, Beruf und die Fahrten nach Worms zu verbinden", so Simon Engelbert, Sportlicher Leiter der SG. Im Tor gelte dann zwischen Edinger, Jan-Niklas König und Mark Becker das Leistungsprinzip. "Wir sind froh, dass wir drei solche Top-Leute in unseren Reihen haben."

Oberliga-Erfahrung für Verbandsliga-Frischling Ähnlich sieht es mit Luca Baderschneider aus. Wie Edinger passe er sportlich wie menschlich hervorragend zum Verein, so Engelbert. 18 Einsätze in der laufenden Saison für die Wormatia sprechen für sich. Auch er kickte vorher für den SC Idar in der Oberliga (13 Spiele, ein Tor), davor bei Schott Mainz und der SG Meisenheim. Insgesamt blickt der Linksfuß bisher auf 60 Spiele in der Verbandsliga zurück. Luka Baljak beschreibt Engelbert als "jungen Offensivspieler, der flexibel einsetzbar ist und nicht nur deshalb sehr interessant ist, weil er unglaubliches Potenzial hat." Der Serbe kam in der Spielzeit 2024/25 zu neun Oberliga-Spielen bei Schott Mainz und bewies in der laufenden Saison im Sturm der TuS Marienborn, was er zu leisten vermag. Einen seiner zehn Saisontreffer erzielte er beim 1:0-Erfolg bei Alemannia Waldalgesheim vor wenigen Wochen.