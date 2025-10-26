SG Hüffelsheim verliert chaotisches Verfolgerduell

Diskussionsbedarf mit dem Schiedsrichter hatten die Hüffelsheimer (hier Nik Rosenbaum in Kandel. Foto: Mario Luge

Kandel/Hüffelsheim. In einem denkwürdigen Spitzenspiel der Verbandsliga besiegte der FC Bienwald Kandel die SG Hüffelsheim 4:2 (2:0). Damit bleiben die Südpfälzer als Zweiter schärfster Verfolger des TuS Mechtersheim. Die Rheinhessen holten trotz doppelter Unterzahl ein 0:2 auf und standen doch mit leeren Händen da.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Aufsteiger haderten weniger mit dem Ergebnis als mit der Leistung des Referees. Trainer André Weingärtner diskutierte nach Abpfiff lange mit Mickael Walker (Kusel) und den Assistenten. Grund war vor allem die Szene nach dem 1:2-Anschlusstreffer, die sich aus Sicht Weingärtners wie folgt darstellte: „Wir wollen den Ball aus dem Tor holen, es kommt zu einem handelsüblichen Gerangel zwischen den Akteuren. Mit etwas Fingerspitzengefühl zeigt der Schiedsrichter da überhaupt nichts.“

Nicht so Herr Walker. Der nicht gerade als Hitzeblitz bekannte Lars Hermann sieht erst Gelb, dann wegen vermeintlicher verbaler Entgleisung Gelb-Rot. Es folgt Simon Scherer, dessen Verwarnung der Referee zurücknimmt, dafür Thierno Keita Gelb zeigt. Der Hüffelsheimer fragt später noch einmal nach, sieht dafür Rot, was Walker in Gelb Plus umdeutet. In den zehn Minuten Unterbrechung verliert das Schiedsrichtergespann völlig den Überblick. Irgendwann ist auch Weingärtner an der Reihe, sieht nach Zuruf des Schiedsrichter-Assistenten ebenfalls die Ampelkarte. „Wir waren vor diesem Spieltag Erster der Fairplay-Wertung, Kandel Letzter. Ich glaube das spricht für sich.“ Der Coach kann auch nicht verstehen, dass nach diesem Durcheinander und der schweren Verletzung des Kandelers Pascal Thiede mit alleine fast zehn Minuten Unterbrechung nur fünf Minuten nachgespielt wurden. Heute, 15:30 Uhr FC Bienwald Kandel FC Bienwald SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim 4 2 Abpfiff .