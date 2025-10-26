SG Hüffelsheim verliert chaotisches Verfolgerduell

Kandel/Hüffelsheim. In einem denkwürdigen Spitzenspiel der Verbandsliga besiegte der FC Bienwald Kandel die SG Hüffelsheim 4:2 (2:0). Damit bleiben die Südpfälzer als Zweiter schärfster Verfolger des TuS Mechtersheim. Die Rheinhessen holten trotz doppelter Unterzahl ein 0:2 auf und standen doch mit leeren Händen da.
Die Aufsteiger haderten weniger mit dem Ergebnis als mit der Leistung des Referees. Trainer André Weingärtner diskutierte nach Abpfiff lange mit Mickael Walker (Kusel) und den Assistenten. Grund war vor allem die Szene nach dem 1:2-Anschlusstreffer, die sich aus Sicht Weingärtners wie folgt darstellte: „Wir wollen den Ball aus dem Tor holen, es kommt zu einem handelsüblichen Gerangel zwischen den Akteuren. Mit etwas Fingerspitzengefühl zeigt der Schiedsrichter da überhaupt nichts.“
Nicht so Herr Walker. Der nicht gerade als Hitzeblitz bekannte Lars Hermann sieht erst Gelb, dann wegen vermeintlicher verbaler Entgleisung Gelb-Rot. Es folgt Simon Scherer, dessen Verwarnung der Referee zurücknimmt, dafür Thierno Keita Gelb zeigt. Der Hüffelsheimer fragt später noch einmal nach, sieht dafür Rot, was Walker in Gelb Plus umdeutet. In den zehn Minuten Unterbrechung verliert das Schiedsrichtergespann völlig den Überblick. Irgendwann ist auch Weingärtner an der Reihe, sieht nach Zuruf des Schiedsrichter-Assistenten ebenfalls die Ampelkarte. „Wir waren vor diesem Spieltag Erster der Fairplay-Wertung, Kandel Letzter. Ich glaube das spricht für sich.“ Der Coach kann auch nicht verstehen, dass nach diesem Durcheinander und der schweren Verletzung des Kandelers Pascal Thiede mit alleine fast zehn Minuten Unterbrechung nur fünf Minuten nachgespielt wurden.
Zum Sportlichen: Vor der Pause sahen 210 Fans ein schnelles Spiel mit anspruchsvollem Kombinationsfußball. In der 20. Minute wollte Tim Reidenbach die Flanke des Kandeler Spielertrainers Yasin Özcelik per Kopf klären, doch sein Versuch landete im eigenen Tor. Christopher Koch erhöhte per Kopf auf 2:0. Die beiden besten Torchancen der Gäste resultierten aus Distanzschüssen von der Strafraumgrenze. Eine wuchtige Direktabnahme von Lind lenkte Björn Herzig noch um die Ecke (48.), eine Minute später war Kandels Torhüter jedoch machtlos. Nach Rosenbaum-Ecke markierte Reidenbach von der Strafraumgrenze den Anschlusstreffer.
In der 68. Minute verwandelte Tim Müller einen von Karim Mathis an Rosenbaum verschuldeten Foulelfmeter. Wenige Sekunden vorher war Thiede im Mittelfeld unglücklich mit Dominik Gucanin zusammengeprallt, verletzte sich am Knie und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Doch Kandel kam zurück, nach Doppelpass traf Gucanin zur erneuten FC-Führung.
Konter zum Endstand
Hüffelsheim warf alles nach vorne und erarbeitete sich Eckstöße, bei denen Keeper König nach vorne eilte. Sekunden vor Abpfiff machte Özcelik nach Konter ins verwaiste Tor den Deckel drauf. Danach meinte er: „Nach diesem intensiven Spiel hätten beide Teams mit Punkten belohnt werden müssen, doch unser Dreier ist verdient.“ SG-Trainer Weingärtner sagte: „Meine Jungs haben es gegen einen starken Gegner phantastisch gemacht. Es ist keine Schande in Kandel zu verlieren. Und wir werden uns dadurch auch nicht die gute Stimmung vermiesen lassen.“
SG Hüffelsheim: König – Scheick (62. Ludwig), Mörbel, Hermann, Keita (74. Balzer), Scherer, Krafft, Müller, Rosenbaum, El-Haiwan (24. Lind), Reidenbach.