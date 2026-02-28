SG Hüffelsheim: Über die Defensive definieren

SG-Goalgetter Simon Scherer lässt bei seinem Tor zum 2:2 Steinwendens Keeper Luca Layes keine Chance. Foto: Jochen Werner

Hüffelsheim. Der Pflichtspielauftakt im neuen Jahr war ein Spektakel. Zumindest für die Zuschauer bot das 5:3 (1:0) der SG Hüffelsheim am vergangenen Wochenende im Verbandsligaduell gegen den SV Steinwenden in der zweiten Halbzeit beste Unterhaltung. Gegen den VfB Bodenheim will die Elf von André Weingärtner am kommenden Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) auf Palmenstein offensiv daran anknüpfen. Defensiv muss allerdings fast alles anders werden als in den zweiten 45 Minuten.

Der VfB steht zwar auf dem vorletzten Platz, hat erst zehn Zähler auf der Habenseite und die wenigsten Tore (22) erzielt. Dennoch gibt es für die SG keinen Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Zu gut ist die Erinnerung an das Hinspiel. Da führte die Weingärtner-Truppe zur Pause 3:1 und war hoch überlegen. Die Heimfahrt musste aber mit leeren Händen angetreten werden. Das 4:3 war einer von nur zwei Dreiern, den die Bodenheimer einfahren konnten. Der andere resultiert aus einem 2:0-Auswärtserfolg beim anderen Aufsteiger aus der Landesliga West, dem TuS Hohenecken.

Gäste setzen Akzente in der Vorbereitung

"Wir haben definitiv etwas gutzumachen", sagt Weingärtner und warnt vor dem Team, das sich zum Jahreswechsel auf vielen Positionen neu aufgestellt hat, auch auf dem Trainerposten, wo Marco Streker für Marco Jantz übernommen hat. Während die SG jetzt ein Meisterschaftsspiel absolviert hat und deshalb den Rhythmus aufgenommen hat, müssen die Gäste vom Sonntag ihren Mut aus den Vorbereitungsspielen schöpfen. Da allerdings konnten sie Akzente setzen, nicht nur aus den beiden Unentschieden gegen die A-Jugend des TSV Schott Mainz (2:2) und Oberligist TSV Gau-Odernheim (1:1).

"Wir müssen uns umstellen, uns über die Verteidigung definieren. So wie in der letzten Saison, wie in den Testspielen und wie in der ersten Halbzeit gegen Steinwenden", fordert der SG-Trainer, der nicht mehr sehen will, "dass wir jegliche Ordnung über Bord werfen." Die Basics sind gefordert. Denn der Ansprüche sind klar definiert. Einmal lauten die, auf der Hut zu sein und den zweiten Dreier im zweiten Spiel des Jahres 2026 einzufahren. Zum anderen aber vor allem, die Qualität auf den Platz zu bringen, die tatsächlich in den Beinen und Köpfen steckt, und das umzusetzen, was der Trainer fordert. "Natürlich sind wir gut gestartet, aber zufrieden dürfen wir mit dem Steinwenden-Spiel nicht sein. Auch wenn wir es da mit einem sehr starken Gegner zu tun hatten", sagt der 48-jährige Berufsschullehrer, der deshalb immer wieder einmal den Finger in die Wunde legt.

El Haiwan fällt aus, Fragezeichen hinter Lind

Definitiv ausfallen wird gegen Bodenheim Kreativspieler Mostafa El-Haiwan. Der 25-Jährige hatte sich im Training eine Knieverletzung zugezogen. Für Cedric Lind, der gegen Steinwenden wegen einer Erkältung pausieren musste, wird es eng. "Er hat gerade eine erste lockere Trainingseinheit hinter sich", so Weingärtner am Donnerstag. Zurück aus dem Urlaub ist dagegen Christian Hahn. Und auch Nico Najda, der gegen Steinwenden in der Schlussphase seine ersten Minuten für die SG seit dem Wechsel aus Pfeddersheim im Sommer 2025 erleben durfte, ist stabiler, hat seinem Coach zufolge „im Training gut ausgesehen“. Für die Startelf dürfte der 25-jährige Linksverteidiger aber noch keine Alternative sein.





