SG Hüffelsheim stellt André Weingärtner frei Fünf Spieltage vor Ende der Verbandsliga-Saison trennt sich der ambitionierte Aufsteiger von seinem Trainer von Jochen Werner · Heute, 16:48 Uhr · 0 Leser

André Weingärtner steht nicht mehr bei der SG Hüffelsheim an der Seitenlinie. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Hüffelsheim. André Weingärtner ist nicht mehr Trainer von Verbandsligist SG Hüffelsheim. Das gab SG-Sportchef Simon Engelbert am Mittwochvormittag bekannt. Dem 48-Jährigen wünsche man privat und sportlich alles Gute und viel Erfolg, zudem bedanke man sich für zweieinhalb Jahre Arbeit, die mit dem Aufstieg in die Verbandsliga gekrönt worden sei. „Leider hat sich aber an den Punkten, die im Winter dazu geführt haben, dass wir den Vertrag nicht verlängern, nichts geändert“, so Engelbert.