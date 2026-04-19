SG Hüffelsheim stellt André Weingärtner frei

Hüffelsheim. André Weingärtner ist nicht mehr Trainer von Verbandsligist SG Hüffelsheim. Das gab SG-Sportchef Simon Engelbert am Mittwochvormittag bekannt. Dem 48-Jährigen wünsche man privat und sportlich alles Gute und viel Erfolg, zudem bedanke man sich für zweieinhalb Jahre Arbeit, die mit dem Aufstieg in die Verbandsliga gekrönt worden sei. „Leider hat sich aber an den Punkten, die im Winter dazu geführt haben, dass wir den Vertrag nicht verlängern, nichts geändert“, so Engelbert.
Konkret heißt es in der offiziellen Erklärung: „Die Entscheidung ist dem Verein nicht leichtgefallen. Trotz der sportlich positiven Ergebnisse in der laufenden Saison ist man nach reiflichen Überlegungen zu dem Schluss gekommen, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist.“ Vorgeworfen wird Weingärtner der Umgang mit- und untereinander in Bezug auf die Spieler sowie das Auftreten des Lehrers als Vereinsverantwortlicher. Ungeachtet des sportlichen Erfolgs. Engelbert gab zu, dass der Zeitpunkt sehr ungewöhnlich sei. Zunächst sollen Tim Müller und David Holste das Training übernehmen, weitere Gespräche sollen zeigen, wie die verbleibenden fünf Spiele angegangen werden.
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