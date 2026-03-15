SG Hüffelsheim siegt spät, aber verdient Nach dem 2:1 gegen TuS Steinbach spricht SGH-Trainer André Weingärtner von einem „hochemotionalen Spiel“. Die abstiegsgefährdeten Gäste waren zuvor über sich hinaus gewachsen. von Jochen Werner · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser

Die SG Hüffelsheim siegte spät gegen Steinbach. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Hüffelsheim. Viertes Spiel, vierter Dreier. Die Bilanz der SG Hüffelsheim in der Verbandsliga im Jahr 2026 bleibt makellos. Am Sonntag kam die Truppe von André Weingärtner zu einem späten, aber absolut verdienten 2:1-Erfolg gegen den stark vom Abstieg bedrohten TuS Steinbach. Entscheidend, so Routinier Johannes Balzer, seien dabei auch die Einwechslungen von Christian Hahn und Tim Müller Mitte des zweiten Abschnitts gewesen. Weingärtner sprach im Anschluss von einem „hochemotionalen Spiel“. Einer Begegnung, in der der Gast teilweise über sich hinausgewachsen war, von einem Abwehrfehler der SG profitierte, dann tief stand und bis in die Schlussphase hinein vom eigenen Dreier träumen durfte. „Sie haben es uns tatsächlich sehr schwer gemacht“, lobte Weingärtner der wusste, dass seine Mannschaft „es fußballerisch in den letzten Wochen definitiv schon besser gemacht hat.“ Und das - vom Coach ganz klar ausgedrückt- habe nicht an den Jungs gelegen, die fehlten. Die für Nik Rosenbaum und Simon Scherer in die Mannschaft gekommenen Jaden Dayton und Nico Najda machten ihre Sache gut, auch die Umstellungen innerhalb des Kaders funktionierten.

Was nicht vorhersehbar war und auch so nicht passieren darf, war der Treffer zum 0:1 (24.) Weil sich Niclas Mörbel und Keeper Mark Becker nicht einig waren, machte Maximilian Selz das, was ein Stürmer eben tut: Er spritzte dazwischen und ließ sich nicht zweimal bitten. Danach entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, wobei die Gäste immer wieder versuchten, ihre Umschaltmomente zu nutzen. Insgesamt blieben sie aber zu ungefährlich. Auf der Gegenseite war auch die SG nicht überzeugend, traf Malik Yerima mit einer Flanke den Pfosten (40.). Hahn und Müller, der krankheitsbedingt nicht in der Startelf stand, gaben der Partie dann eine neue Richtung. „Mit ihnen kam die Geradlinigkeit in unser Spiel. Die Einfachheit tat uns gut“, so Balzer als aktiver Beobachter und Mitwirkender. Auch wenn das Spiel weiterhin kein Leckerbissen war und auch Weingärtner zugab, „dass das wirklich kein Genuss war“, war in der Schlussphase ein neuer Geist auf dem Platz. Der Coach sollte hinterher von dem sprechen, in dem sein Team in den letzten Monaten am meisten Fortschritte gemacht hat: Mentalität. „Jeder hat den Glauben, etwas drehen zu können. Jeder weiß, dass die Gesamtrichtung stimmt“, erklärte er.

„Sie hatten den Glauben, den Gegner niederringen zu können“ Die letzten Minuten einer sehr fairen Begegnung bewiesen das. Kurz nach seiner Einwechslung flankte Hahn auf Tim Reidenbach, dessen direkten Abschluss Keeper Klaus Siebäcker gerade noch so abwehren konnte (66.). Umgekehrt der Ausgleich: Diesmal spielte Reidenbach tief auf Hahn, und der traf mit einem Strahl ins lange Eck (85.). Als Tim Krafft dann in der Nachspielzeit, als die Weingärtner-Elf die Brechstange auspackte und primär mit langen Bällen agierte, von der Grundlinie die ideale Flanke schlug und Niclas Mörbel das Spielgerät per Flugkopfball zum 2:1 in die Maschen setzte (90.+2), war das Glück für die meisten der rund 150 Besucher auf Palmenstein perfekt. Und auch der Trainer zog den Hut vor seiner Mannschaft, „weil sie bis zum Ende den Glauben hatte, den Gegner heute niederringen zu können.“