SG Hüffelsheim siegt dank Frisch

Hüffelsheim. Die Weste in diesem Jahr bleibt makellos. Die SG Hüffelsheim gewann nach zwei Heimsiegen gegen den SV Steinwenden (5:3) und den VfB Bodenheim (3:1) auch die dritte Verbandsliga-Partie des Jahres 2026. Bei der U21 des FK Pirmasens konnte die Mannschaft von Trainer André Weingärtner einen 1:0-Sieg verbuchen. Das Tor des Tages gelang Johann Frisch (8.). Der war gegen Bodenheim noch mit seinem Strafstoß am Keeper gescheitert. Jetzt sorgte der 19-Jährige für den dritten Dreier hintereinander der Elf vom Palmenstein.
„Es war wirklich ein verrücktes Spiel“, so Weingärtner, der damit auch die Veränderungen beim Gegner ansprach. Nach der Insolvenz und Abmeldung von Borussia Neunkirchen habe sich der FKP mit einigen Akteuren von der Saar verstärken können. Die Folge: Ein so wildes Spiel wie in der Hinrunde (da siegte die SG 5:4) gab es diesmal nicht. Die Heimelf spielte aber im Kampf gegen den Abstieg konsequent nach vorne.
Nik Rosenbaum leitet mit Flankenlauf Tor des Tages ein
Den Gästen kam zugute, dass der erste richtige Angriff saß. Nik Rosenbaum startete einen Flankenlauf, Frisch vollendete am langen Pfosten mit dem Fuß. „Endlich konnte er sich belohnen“, so der Trainer. Nach dem Treffer gelang es der SG, die Kontrolle über die Partie zu bekommen. Keeper Mark Becker war in der einzig wirklich gefährlichen Aktion auf dem Posten. Das einzige, was Weingärtner im ersten Abschnitt zu bemängeln hatte, war, „dass es uns nicht gelang, einen zweiten Treffer nachzulegen.“ Insgesamt stand seine Elf sicher und erfüllte ihm denn auch den Wunsch, hinten die Null zu halten. Der Wermutstropfen: Rosenbaum verdrehte sich vor der Halbzeit bei einem Pressschlag das Knie und musste raus. Weingärtner befürchtete Schlimmes: „Das war nicht ohne. Wir müssen abwarten.“
Nach der Pause verpasste Schiedsrichter Jannick Ziehmer (Landstuhl) der Partie einen besonderen Touch. „Er hat auf jede Kleinigkeit reagiert“, so Weingärtner. Das betraf aber vor allem die Pirmasenser. Als der für Rosenbaum eingewechselte Tim Krafft in die Mitte flankte und Simon Scherer den Ball eindrücken wollte, hielt der FKP-Keeper Simon Schwarz überragend. Weil die Klub-Spieler Scherer aber im Abseits gesehen hatten und sich lauthals mokierten, war die SG nach einer Gelb-Roten Karte gegen Tim Braun in Überzahl (65.).
Flut an Platzverweisen gegen Pirmasens
Keine Minute später gab es dann auch noch die zehn Minuten-Zeitstrafe für Kristof Scherpf. „Da war die Begegnung eigentlich gelaufen, aber wir haben es nicht gut zu Ende gespielt“, blickte der 48-jährige SG-Verantwortliche zurück. Seine Jungs trafen offensiv zu oft die falschen Entscheidungen. In der Schlussphase wurde es dann total wild. Reverdy Crafton sah glatt Rot und Scherpf auch noch die Ampelkarte (81.). Für Weingärtner ging es danach „nur noch darum, das Spiel irgendwie über die Bühne zu kriegen. Dass seinem Team das gelang und auch gleichzeitig den seit Wochen gehegten Wunsch erfüllte, ohne Gegentor zu bleiben, machte den Ausflug in die Westpfalz perfekt.
Am kommenden Sonntag (15 Uhr) erwartet die SG Hüffelsheim auf Palmenstein den TuS Steinbach.
SG Hüffelsheim: Becker – Yerima (88. Keita), Mörbel, Hermann, Balzer – Müller, Scheick - Rosenbaum (42. Krafft) – Scherer (90. Dayton), Frisch (80. Najda), Reidenbach (80. Lind)