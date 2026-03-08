SG Hüffelsheim siegt dank Frisch Knapper 1:0-Erfolg bei Pirmasens II von Jochen Werner · Heute, 19:03 Uhr · 0 Leser

Die SG Hüffelsheim blieb auch gegen Pirmasens II siegreich. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Hüffelsheim. Die Weste in diesem Jahr bleibt makellos. Die SG Hüffelsheim gewann nach zwei Heimsiegen gegen den SV Steinwenden (5:3) und den VfB Bodenheim (3:1) auch die dritte Verbandsliga-Partie des Jahres 2026. Bei der U21 des FK Pirmasens konnte die Mannschaft von Trainer André Weingärtner einen 1:0-Sieg verbuchen. Das Tor des Tages gelang Johann Frisch (8.). Der war gegen Bodenheim noch mit seinem Strafstoß am Keeper gescheitert. Jetzt sorgte der 19-Jährige für den dritten Dreier hintereinander der Elf vom Palmenstein.

„Es war wirklich ein verrücktes Spiel", so Weingärtner, der damit auch die Veränderungen beim Gegner ansprach. Nach der Insolvenz und Abmeldung von Borussia Neunkirchen habe sich der FKP mit einigen Akteuren von der Saar verstärken können. Die Folge: Ein so wildes Spiel wie in der Hinrunde (da siegte die SG 5:4) gab es diesmal nicht. Die Heimelf spielte aber im Kampf gegen den Abstieg konsequent nach vorne.

Nik Rosenbaum leitet mit Flankenlauf Tor des Tages ein Den Gästen kam zugute, dass der erste richtige Angriff saß. Nik Rosenbaum startete einen Flankenlauf, Frisch vollendete am langen Pfosten mit dem Fuß. „Endlich konnte er sich belohnen“, so der Trainer. Nach dem Treffer gelang es der SG, die Kontrolle über die Partie zu bekommen. Keeper Mark Becker war in der einzig wirklich gefährlichen Aktion auf dem Posten. Das einzige, was Weingärtner im ersten Abschnitt zu bemängeln hatte, war, „dass es uns nicht gelang, einen zweiten Treffer nachzulegen.“ Insgesamt stand seine Elf sicher und erfüllte ihm denn auch den Wunsch, hinten die Null zu halten. Der Wermutstropfen: Rosenbaum verdrehte sich vor der Halbzeit bei einem Pressschlag das Knie und musste raus. Weingärtner befürchtete Schlimmes: „Das war nicht ohne. Wir müssen abwarten.“