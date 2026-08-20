 2026-08-17T04:56:09.060Z

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SG Hüffelsheim sichert sich die Dienste von Thorsten Effgen

Der ehemalige Trainer von Eintracht Kreuznach unterstützt in einer neuen Funktion Simon Engelbert +++ Er wird Teil der Verzahnung zwischen Aktivenmannschaften und Jugend

von Mario Luge · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser
Thorsten Effgen steigt mit einem neuen Job bei der SG Hüffelsheim ein.
Thorsten Effgen steigt mit einem neuen Job bei der SG Hüffelsheim ein. – Foto: Mario Luge (Archiv)

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Thorsten Effgen
Thorsten Effgen

Hüffelsheim. Das ist mal ein Knaller zum Jahrmarktswochenende in Bad Kreuznach: Die SG Hüffelsheim hat Thorsten Effgen verpflichtet. Welche Funktion er künftig übernimmt, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.