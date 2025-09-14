Daniel Evrard (Weißes Trikot) kann Hüffelsheim-Angreifer Tim Reidenbach gerade noch so am Torschuss hindern. Foto: Jochen Werner

SG Hüffelsheim schlägt sich wacker gegen Mechtersheim Verbandsliga-Aufsteiger unterliegt 1:2 gegen den Primus Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest SG Hüffelsheim Mechtersheim

Hüffelsheim. Mehr als 300 Zuschauer sahen auf Palmenstein ein wahres Verbandsliga-Spitzenspiel. Aber eines, in dem beide Teams sich mit ihren Stärken zeigten, in Phasen aber auch offenbarten, wo sie anfällig sind. Trotz der 1:2-Heimniederlage seiner SG Hüffelsheim gegen Klassenprimus TuS Mechtersheim überwog bei Heimtrainer André Weingärtner nach dem Abpfiff der Stolz. Seine Mannschaft hatte über weite Strecken mehr vom Spiel gehabt. Entscheidend war am Ende die Abgezocktheit im erfahrenen Mechtersheimer Kader. Und das Glück in gewissen Momenten. Spielerisch war der Landesliga-Aufsteiger dem Oberliga-Absteiger mindestens ebenbürtig.

Heute, 15:00 Uhr SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim TuS Mechtersheim Mechtersheim 1 2 Abpfiff

Die SG hatte wie die Feuerwehr begonnen, den TuS in den ersten Minuten von einer Verlegenheit in die nächste befördert. Zwei gefährliche Fernschüsse von Tim Müller, einige knapp verpasste Hereingaben, ein Simon Scherer, der allein vor dem Tor in Keeper Sören Pätzold seinen Meister fand und ein Scherer-Einsatz, der noch auf der Linie geklärt wurde. In der ersten Viertelstunde spielte nur eine Mannschaft. Mitte des ersten Durchgangs konnten die Gäste die Partie beruhigen, Nico Pantano näherte sich mit einem 20 Meter-Schuss, der knapp über den Querbalken flog, erstmals an. Dann das, was sich abzeichnete, allerdings in der Entstehung auch anders hätte entschieden werden können. Nach einem Aufeinanderprallen entschied Schiedsrichter David Scherer (Mainz) auf Freistoß für Mechtersheim. Daniel Evrard trat an und der von der Mauer abgefälschte Schuss flog unhaltbar für Jan-Niklas König zum 0:1 ins Netz (38.) Die SG war konsterniert, kassierte nach feiner Einzelleistung von Can Güney keine drei Minute später auch noch Gegentreffer Nummer zwei. Vergebene Großchance lässt SG Hüffelsheim weiter im Spiel