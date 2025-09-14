SG Hüffelsheim schlägt sich wacker gegen Mechtersheim

Hüffelsheim. Mehr als 300 Zuschauer sahen auf Palmenstein ein wahres Verbandsliga-Spitzenspiel. Aber eines, in dem beide Teams sich mit ihren Stärken zeigten, in Phasen aber auch offenbarten, wo sie anfällig sind. Trotz der 1:2-Heimniederlage seiner SG Hüffelsheim gegen Klassenprimus TuS Mechtersheim überwog bei Heimtrainer André Weingärtner nach dem Abpfiff der Stolz. Seine Mannschaft hatte über weite Strecken mehr vom Spiel gehabt. Entscheidend war am Ende die Abgezocktheit im erfahrenen Mechtersheimer Kader. Und das Glück in gewissen Momenten. Spielerisch war der Landesliga-Aufsteiger dem Oberliga-Absteiger mindestens ebenbürtig.
Die SG hatte wie die Feuerwehr begonnen, den TuS in den ersten Minuten von einer Verlegenheit in die nächste befördert. Zwei gefährliche Fernschüsse von Tim Müller, einige knapp verpasste Hereingaben, ein Simon Scherer, der allein vor dem Tor in Keeper Sören Pätzold seinen Meister fand und ein Scherer-Einsatz, der noch auf der Linie geklärt wurde. In der ersten Viertelstunde spielte nur eine Mannschaft. Mitte des ersten Durchgangs konnten die Gäste die Partie beruhigen, Nico Pantano näherte sich mit einem 20 Meter-Schuss, der knapp über den Querbalken flog, erstmals an. Dann das, was sich abzeichnete, allerdings in der Entstehung auch anders hätte entschieden werden können. Nach einem Aufeinanderprallen entschied Schiedsrichter David Scherer (Mainz) auf Freistoß für Mechtersheim. Daniel Evrard trat an und der von der Mauer abgefälschte Schuss flog unhaltbar für Jan-Niklas König zum 0:1 ins Netz (38.) Die SG war konsterniert, kassierte nach feiner Einzelleistung von Can Güney keine drei Minute später auch noch Gegentreffer Nummer zwei.
Vergebene Großchance lässt SG Hüffelsheim weiter im Spiel
Unmittelbar nach Wiederanpfiff musste Alexander Biedermann bei der einzig freien Schusschance der Gäste das nächste Tor machen müssen. Weil er es nicht tat, bekam die Begegnung eine neue Dynamik. Die SG glaubte jede Minute stärker an sich, wurde in ihrem Spiel immer sicherer, schaltete nun gegen konditionell abbauende Gäste auch immer schneller um. Bestes Beispiel: der Anschlusstreffer. Nik Rosenbaum klaute das Leder im Mittelfeld, steckte durch zum Christian Hahn, der in der Mitte den freien Simon Scherer sah und maßgerecht servierte (71.). Dass es dabei blieb, verdankte der TuS der eigenen Cleverness und Pätzold, der nicht nur beim Entschärfen eines Krachers von Tim Reidenbach (74.) sein Können zeigte. Bemerkenswert blieb, dass die SG-Abwehr die routinierten Offensivkräfte der Gäste um Ex-Profi Andrew Wooten komplett aus dem Spiel nahm.
Zurück zu Weingärtner. „Gegen solch ein Kaliber haben wir noch nicht gespielt. Wir müssen das als Erfahrungswerte mitnehmen.“ Auch, dass seine Mannschaft in der absolut überlegenen Phase in der letzten halben Stunde, als der TuS sich komplett in der eigenen Hälfte einigelte, zu grün agierte. „Uns hat vorher leider der Mut gefehlt.“ Weingärtner bedauerte vor allem, dass schon im ersten Abschnitt einige Situationen nicht ausgespielt wurden, die zu Torgelegenheiten hätten führen können. Dass die Gäste die einzige Unachtsamkeit in der Abwehr zum 0:2 ausnutzten, habe für deren Cleverness gesprochen.
SG Hüffelsheim: König – Mörbel, Hermann, Scheick – Krafft (78. Frisch), Rosenbaum, Müller (59. Schmidt), Balzer (46. Hahn) – Scherer, Lind (59. El-Haiwan), Reidenbach.