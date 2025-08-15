SG Hüffelsheim oder Eintracht Bad Kreuznach, wer jubelt zum Jahrmarkt?

Vor zehn Jahren trafen sich die Hüffelsheimer (rote Trikots) und die Eintracht - damals in der Landesliga. Und seinerzeit standen auch schon Co-Trainer David Holste und Defensivmann Fabian Scheick (von rechts) in der SGH-Mauer. Foto: Mario Luge

Hüffelsheim/Bad Kreuznach. Eins steht fest. Ein Saisonergebnis vom Tabellenstand her wie in der Verbandsliga-Spielzeit 1999/2000 wird es 26 Jahre später nicht geben. Damals traf die SG Hüffelsheim bislang einmalig in der Liga auf Eintracht Bad Kreuznach. Am Saisonende war für die SG der Abstieg nach nur einem Jahr besiegelt, die Eintracht stieg dagegen in die Oberliga auf. Zum fünften und bis heute letzten Mal konnte damals zum Schluss die Meisterschaft gefeiert werden. Am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) steht endlich wieder ein Punktspiel-Derby der beiden Teams auf Palmenstein an, das die VRM live überträgt. Allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Und vor allem: Es ist das Jahrmarktspiel. Denn nach dem Abpfiff wird es für die meisten Beteiligten auf die Pfingstwiese gehen. Zum Feiern oder aus Frust.

Bei Lars Winter, seit vielen Jahren im Sportvorstand der SG, kommen Erinnerungen auf. "Im Moebusstadion haben wir gewonnen, bei uns in der Rückrunde dann knapp verloren", sagt er. Damals war er 19 Jahre jung, war 1998 nach Hüffelsheim gewechselt und als 18-jähriger ganz überraschend Landesliga-Meister geworden. Dann kam das Abenteuer Verbandsliga. Und mit Blick auf das Jahr schwört Winter Stein und Bein: "Wenn unser Spielertrainer Micky Becker sich nicht in der Vorrunde einen Kreuzbandriss zugezogen hätte, dann hätten wir den Klassenerhalt geschafft." Leider hatte die SG neben dem Ex-05er und ehemaligem Zweitligaprofi noch weitere Verletzte zu beklagen. "Der Abstieg war total unnötig." Winter ist jedenfalls felsenfest überzeugt, "dass wir mit Becker die Klasse gehalten hätten." Eines ist aber sicher: "Bei der Eintracht zu gewinnen, das war damals für uns alle ein absolutes Karriere-Highlight." Klaus Jung, Wolfgang Wohlleben und Sven Petermann seien damals die "Hauptjungs aus dem Ort" gewesen, die das Bild der SG über Jahre bestimmt hätten. Die Zeit hat alle geprägt. "Wir waren damals eine coole Truppe", sagt Winter. Lassen sich die Zeiten von damals und heute vergleichen? "Damals war der dünne Kader unsere Achillesferse. Wir hatten einfach nicht eine solche Breite wie heute", bemüht Winter einen Vergleich. Jung hatte in jungen Jahren Oberliga gespielt, dazu kam Becker, der Rest der Truppe war zur Jahrtausendwende relativ unerfahren, hatte höchstens ein paar Jahre Landesliga auf dem Buckel.