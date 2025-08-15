SG Hüffelsheim oder Eintracht Bad Kreuznach, wer jubelt zum Jahrmarkt?

Hüffelsheim/Bad Kreuznach. Eins steht fest. Ein Saisonergebnis vom Tabellenstand her wie in der Verbandsliga-Spielzeit 1999/2000 wird es 26 Jahre später nicht geben. Damals traf die SG Hüffelsheim bislang einmalig in der Liga auf Eintracht Bad Kreuznach. Am Saisonende war für die SG der Abstieg nach nur einem Jahr besiegelt, die Eintracht stieg dagegen in die Oberliga auf. Zum fünften und bis heute letzten Mal konnte damals zum Schluss die Meisterschaft gefeiert werden. Am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) steht endlich wieder ein Punktspiel-Derby der beiden Teams auf Palmenstein an, das die VRM live überträgt. Allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Und vor allem: Es ist das Jahrmarktspiel. Denn nach dem Abpfiff wird es für die meisten Beteiligten auf die Pfingstwiese gehen. Zum Feiern oder aus Frust.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Bei Lars Winter, seit vielen Jahren im Sportvorstand der SG, kommen Erinnerungen auf. "Im Moebusstadion haben wir gewonnen, bei uns in der Rückrunde dann knapp verloren", sagt er. Damals war er 19 Jahre jung, war 1998 nach Hüffelsheim gewechselt und als 18-jähriger ganz überraschend Landesliga-Meister geworden. Dann kam das Abenteuer Verbandsliga. Und mit Blick auf das Jahr schwört Winter Stein und Bein: "Wenn unser Spielertrainer Micky Becker sich nicht in der Vorrunde einen Kreuzbandriss zugezogen hätte, dann hätten wir den Klassenerhalt geschafft." Leider hatte die SG neben dem Ex-05er und ehemaligem Zweitligaprofi noch weitere Verletzte zu beklagen. "Der Abstieg war total unnötig." Winter ist jedenfalls felsenfest überzeugt, "dass wir mit Becker die Klasse gehalten hätten." Eines ist aber sicher: "Bei der Eintracht zu gewinnen, das war damals für uns alle ein absolutes Karriere-Highlight." Klaus Jung, Wolfgang Wohlleben und Sven Petermann seien damals die "Hauptjungs aus dem Ort" gewesen, die das Bild der SG über Jahre bestimmt hätten. Die Zeit hat alle geprägt. "Wir waren damals eine coole Truppe", sagt Winter.
Lassen sich die Zeiten von damals und heute vergleichen? "Damals war der dünne Kader unsere Achillesferse. Wir hatten einfach nicht eine solche Breite wie heute", bemüht Winter einen Vergleich. Jung hatte in jungen Jahren Oberliga gespielt, dazu kam Becker, der Rest der Truppe war zur Jahrtausendwende relativ unerfahren, hatte höchstens ein paar Jahre Landesliga auf dem Buckel.
Damit ist der Bogen zur Gegenwart gespannt, in der beide Teams nach dem zweiten Spieltag noch keine Niederlage einstecken mussten. Die SGH hat einen großen, breit aufgestellten Kader, konnte die Aufstiegseuphorie mitnehmen, hat sich mit einem Unentschieden gegen Marienborn (2:2) und dem Auswärtsdreier in Steinwenden (2:0) bestens in der Liga eingefunden. Die Eintracht hat ebenfalls zweimal überzeugt, sowohl in Bretzenheim (2:2) als auch gegen Landesliga-Mitaufsteiger TuS Hohenecken (3:3) unentschieden gespielt.
SGH-Trainer André Weingärtner wünscht sich eine faire Begegnung bei besonderer Atmosphäre vor vielen Zuschauern. "Man spürt in Hüffelsheim, dass das Spiel für den gesamten Verein etwas Besonderes ist", sagt er und spricht vorsichtig von einem "Spiel mit regionaler Brisanz", in dem es darum gehe, eine gute Qualität aufs Feld zu bringen. Eintracht-Pendant Thorsten Effgen stimmt zu, spricht von der "Brisanz durch die räumliche Nähe" und von einem besonderen Stellenwert der Partie, da sich die Akteure untereinander gut kennen. Der Faktor Jahrmarkt, auch da sind sich die beiden Lehrer einig, dürfe nicht unterschätzt werden. Mit einem Erfolg lässt sich deutlich angenehmer feiern. Dass die Mannschaften nach dem Spiel geschlossen dort aufschlagen, gilt als ausgemacht.
Vor einem Vierteljahrhundert waren die Rollen klar verteilt, die Spiele dennoch eng. Damals war die Eintracht, vor genau 50 Jahren in der zweiten Liga am Ball, absoluter Favorit. Die Elf vom Palmenstein war der Underdog. Und heute? "Im Endeffekt ist die Eintracht klar favorisiert, die uns in den letzten Jahren teilweise weit voraus war", sagt Weingärtner.
Effgen will das nicht bewertet wissen, sieht den Aufsteiger etwas eingespielter, da der Umbruch dort deutlich kleiner ausgefallen sei. Effgen sagt aber auch klar: "Es wäre feige, die Favoritenrolle wegzuschieben." Auch Effgen hat Erinnerungen an Verbandsliga-Spiele gegen Hüffelsheim. Er kickte damals zusammen mit Thomas Jung und mit Ralf Schmitt, dem aktuellen Coach von Viktoria Herxheim, im Trikot des FV Speyer, kam hinter der Eintracht als Zweiter ins Ziel. "Es war für mich damals doppelt angenehm. Eine kurze Auswärtsfahrt, und gewonnen haben wir auch." Am Freitagabend werden die Karten neu gemischt.