Zum 26. Spieltag laufen die Hüffelsheimer (rote Trikots) und Hackenheimer Landesliga-Kicker auf eigenem Geläuf ein. Foto: Mario Luge

SG Hüffelsheim: Nächste Schritte zum großen Ziel Hüffelsheimer erwarten den Vorletzten der Landesliga West +++ Hackenheim hat es gegen den Tabellenvierten schwerer Verlinkte Inhalte Landesliga West Hermersberg Ramstein SG Hüffelsheim TuS Hackenheim

Hüffelsheim/Hackenheim. Mit zwei überzeugenden Auswärtssiegen am vergangenen Sonntag sind die SG Hüffelsheim und der TuS Hackenheim ihren Saisonzielen einen gehörigen Schritt näher gekommen. An diesem Wochenende sind die beiden Landesligisten auf jeweils eigenem Geläuf gefragt. Am Samstag (Anpfiff 17 Uhr) erwartet die SG auf Palmenstein den FV Olympia Ramstein, tags darauf erwartet der TuS um 15 Uhr am Felseneck den SV Hermersberg. Beide Trainer sind sich in einer Beziehung einig: Sowohl André Weingärtner als auch Tim Hulsey fordern von ihren Jungs, an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen und erneut die möglichen Dreier einzufahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. SG Hüffelsheim hat es in der eigenen Hand

Der Zweite gegen den Vorletzten und designierten Absteiger. Die Ausgangsposition in Hüffelsheim ist klar. „Alle wissen, worum es geht“, sagt Weingärtner und ist froh, dass seine Elf zuletzt beim 5:1 in Rieschweiler „ein schweres Spiel sehr ordentlich bewältigt“ hat. Dennoch war er nicht gänzlich zufrieden, hat in dieser Woche entsprechend im Training einige Punkte angesprochen, die es zu verbessern gilt. Und dennoch. Im Endspurt hat die SG im Duell mit dem punktgleichen TuS Hohenecken wieder alle Karten in der eigenen Hand. „Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden“, sagt der 47-jährige Lehrer. Was das sein kann? „Pech oder kein Glück, Schiedsrichterentscheidungen oder Nachlässigkeiten, wenn der ein oder andere den Gegner oder Gegenspieler nicht ernst nimmt.“ Morgen, 17:00 Uhr SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim FV Olympia Ramstein Ramstein 17:00 PUSH

Offensivakteur Christian Hahn wurde in Rieschweiler nach seiner Verletzung noch geschont, ist gegen den FV Ramstein aber wieder eine ernsthafte Option. Weingärtner kündigt an, „dass er seine Minuten bekommen wird“, schränkt aber insoweit ein, als dass kein Risiko eingegangen wird. Wichtig sei, dass diejenigen, die auflaufen, ein gutes Spiel abliefern. Ziel der SG sei es, nach Überwinden der Ergebnisdelle nun noch fünf Siege einzufahren, um wenn schon nicht den direkten Aufstieg, dann zumindest das Relegationsspiel um Platz eins gegen Hohenecken zu erreichen. Hackenheim will an frühere Zeiten anknüpfen Vom Papier her ungleich schwerer ist die Aufgabe, die am Sonntag auf die Hackenheimer wartet. Der Gegner vom westlichen Rand des Pfälzer Waldes ist Tabellenvierter, punktgleich mit dem Dritten aus Zweibrücken und sozusagen hinter dem weit enteilten Führungsduo aus Hohenecken und Hüffelsheim „Best of the Rest“ der Landesliga. „Gegen eine Mannschaft, die oben angesiedelt ist, würde uns ein Dreier in der Endphase der Saison richtig guttun“, weiß Hulsey. Damit wären vielleicht schon alle Zweifel weggewischt. Kaum anzunehmen, dass die dann erreichten 37 Punkte in diesem Frühjahr nicht zum Klassenerhalt reichen sollten. Ob er auch mit einem Unentschieden leben könnte? „Wir wollen an die Zeit und die Leistungen seit dem Schmittweiler-Spiel (3:0-Erfolg, die Red.) Ende März anknüpfen und definitiv etwas Zählbares mitnehmen“, so Hulsey. Wie der Gegner heißt, sei dabei zweitrangig. Beim 0:1 im Hinspiel war mehr möglich, agierte der TuS 40 Minuten in Unterzahl.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr TuS Hackenheim TuS Hackenheim SV Hermersberg Hermersberg 15:00 PUSH