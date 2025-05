SG Hüffelsheim mit »Krafft-Akt« gegen das Schlusslicht

Hüffelsheim. Die Steine konnte man auf Palmenstein am Samstagabend gegen 19.25 Uhr fast plumpsen hören. Die Erleichterung über den unerwartet mühsamen 2:1 (2:1)-Sieg gegen Schlusslicht SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach war riesengroß. Über fast die gesamte Spielzeit hinweg wirkte Landesliga-Tabellenführer SG Hüffelsheim seltsam gehemmt, hatte trotz der frühen Führung wenig Durchschlagskraft. Dazu kam, dass wie bereits am Mittwoch im Nachholspiel gegen den SV Rodenbach ein Elfmeter verballert wurde.

Nach dem Wechsel dauerte es 16 Minuten bis zum ersten Torschuss, den wiederum die Gäste hatten. König konnte einen 20 Meter-Schuss von Ricardo Schönheim gerade noch so zur Ecke lenken. Im direkten Gegenzug nahm sich der gerade eingewechselte Cedric Lind ein Herz, lief mit viel Tempo in den Strafraum, spielte noch quer auf Krafft. Dessen Abschluss klärte ein Kirner per Hand auf der Linie. Weil Goalgetter Tim Reidenbach am Mittwoch verschossen hatte, trat diesmal Tim Müller an und verzog (63.). Die Partie blieb eine nervöse Angelegenheit, denn zu Chancen kamen die Hausherren gegen sichtlich müde, aber aufopferungsvoll kämpfende Kirner erst in der Schlussphase.