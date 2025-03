SG Hüffelsheim: Keine Panik am Palmenstein

Hüffelsheim. Drei Spiele ohne Dreier, nur zwei statt der erhofften neun Zähler. Den Sechs-Punkte-Vorsprung gegenüber Verfolger TuS Hohenecken komplett verspielt, nur noch Tabellenzweiter mit jetzt einem Punkt Rückstand auf die Pfälzer. Zweifellos ein Rückschlag, mit dem vorher in dieser Form kaum jemand rechnete.

Am Sonntag reist die SG Hüffelsheim mit voller Kapelle zum derzeitigen Tabellenzehnten, dem SV Hinterweidenthal. Mittelfeldroutinier Tim Müller ist nach krankheitsbedingtem Ausfall zwar noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, wird aber definitiv eine Alternative sein.

Nach ihren langen Verletzungspausen kamen zuletzt auch Mosti El-Haiwan, Jannik Kern und Philip Klein immer besser in Tritt, wobei ihnen noch in Einzelfällen die fehlende Spielpraxis anzumerken war. Trainer André Weingärtner will nach den unglücklichen Ergebnissen der letzten Wochen den Bock umstoßen und eine neue Serie starten. Der Wunsch: „Uns muss es endlich einmal wieder gelingen, das 1:0 zu machen!“