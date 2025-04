SG Hüffelsheim II ist Meister der B-Klasse Bad Kreuznach II

Bad Kreuznach. Die SG 1946 Hüffelsheim II ist Meister der B-Klasse Bad Kreuznach II – und das bereits vier Spieltage vor Saisonende. Was die Mannschaft in der Saison 2024/25 geleistet hat, verdient höchsten Respekt: 20 Spiele, 19 Siege, nur ein Unentschieden und ein beeindruckendes Torverhältnis von 82:14.

Schon zu Saisonbeginn ließ das Team keinen Zweifel aufkommen, dass es in dieser Runde nur ein Ziel gibt. Fünf Spiele, fünf Siege und ein Torverhältnis von 22:2 waren ein unübersehbares Zeichen an die gesamte Liga. Besonders eindrucksvoll: der höchste Saisonsieg mit einem 11:1 gegen SG Soonwald II. "Die Mannschaft war von Beginn an eingespielt, spielfreudig und torgefährlich", sagte David Holste. Holste hatte die Mannschaft bis zur Winterpause betreut und war im Winter planmäßig zur ersten Mannschaft gewechselt. „Zum Sommer wurde noch kein passender Trainer für die Zweite Mannschaft gefunden, daher habe ich das übernommen, bis die richtige Lösung gefunden wurde.“

David Holste betreute die Mannschaft bis zur Winterpause und blickt zufrieden zurück: „Da haben alle in der Mannschaft gut gearbeitet, 15 Spiele waren es am Ende ohne Punktverlust, bis ich abgelöst wurde. Damit kann man zufrieden sein – da haben alle als Einheit sehr gut funktioniert.“

Zur restlichen Rückrunde übernahm Marco Dörner die Mannschaft und führte die Arbeit seines Vorgängers fort. Dabei zeigt er sich bescheiden angesichts des bereits geleisteten: „Es ist schwierig, sich als Meistertrainer zu fühlen, wenn der Großteil der Arbeit eigentlich von David Holste geleistet wurde“, erzählt Dörner. Dennoch habe er auch eigene Akzente gesetzt und richtet den Blick früh nach vorn: „Ich bin noch nicht lange hier und versuche das ein oder andere einzuführen, aber vor allem die Spieler haben jetzt auch die Chance, sich für nächste Saison in den Vordergrund zu spielen.“

Ein später Elfmeter kostet die perfekte Bilanz

Der bisher einzige Punktverlust der Saison ereignete sich im Auswärtsspiel beim VfL Rüdesheim II. Die SG führte bis zur 90. Minute mit 3:2, kassierte jedoch durch einen, laut Trainer Dörner, vermeidbaren Elfmeter den Ausgleich – ein sicher geglaubter Sieg sei somit noch aus der Hand gegeben worden. Durch das eine Unentschieden konnte die Meisterschaft nicht am vergangenen Samstag gefeiert werden, die SGH wurde sonntags "auf der Couch" Meister – die Freude sei dennoch riesig. „Man hat gemerkt an den Reaktionen und Glückwünschen aus dem Verein am Wochenende, dass es allen viel bedeutet“, sagt Dörner. „Es passiert viel um den Verein in den letzten Jahren – durch so eine Leistung, egal ob von der Ersten oder zweiten Mannschaft, da erspielt man sich natürlich Attraktivität.“

Spieler aus der A-Jugend sollen eingebaut werden

Bemerkenswert ist, dass die SG Hüffelsheim II trotz der besten Offensive der Liga keinen der Top-Torjäger stellt. Vielmehr haben sich bereits 19 verschiedene Spieler in die Torschützenliste eingetragen – mehrere davon mit zweistelliger Trefferzahl. Das spricht für eine mannschaftlich geschlossene Leistung und große Flexibilität in der Offensive.

Dörner blicke bereits auf die kommende Runde und erklärt, dass die frühe Meisterschaft auch neue Möglichkeiten schafft: „Die Meisterschaft gibt Möglichkeiten, Spieler aus der A-Jugend, die für nächstes Jahr vorgesehen sind, Spielzeit zu geben.“