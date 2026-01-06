SG Hüffelsheim holt Malik Yerima

HÜFFELSHEIM. Die SG Hüffelsheim stellt mit Trainingsauftakt nach der Winterpause die Weichen für die restliche Runde: Der Verbandsligist vom Palmenstein hat ab sofort Malik Yerima von Wormatia Worms unter Vertrag genommen. „Er verstärkt unser Team als rechter Mittelfeldspieler“, erklären die SGH-Verantwortlichen.
Der in Bad Sobernheim wohnhafte Yerima kommt aus der Wormser Oberliga-Mannschaft, wo er in der Hinrunde allerdings weniger Spielzeiten bekommen hatte als erhofft. Bei der Wormatia kam der 27-Jährige nach seinem Wechsel vor der Saison vom SC Idar-Oberstein auf der rechten Seite sowohl defensiv, als auch offensiv zum Einsatz. Einen Stammplatz sicherte sich der Sommerneuzugang indes nicht und agierte meist unauffällig.
Eine Torbeteiligung gelang Malik Yerima im Wormatia-Trikot in der Oberliga nicht. In seinen insgesamt 13 Ligaeinsätzen spielte er nur zweimal durch, stand aber beim dramatischen Verbandspokalaus gegen den FK Pirmasens (8:9 nach Elfmeterschießen) über die volle Distanz auf dem Rasen. Seinen Versuch im Elfmeterschießen verwandelte er nervenstark.
Der Rechtsfuß lernte das Fußballspielen in der Jugendabteilung der SG Meisenheim und war vor Rundenbeginn erst vom SC Idar, wo er drei Jahre gekickt hatte, in die Nibelungenstadt gewechselt. In der Corona-Pandemie trug er auch das Trikot der Spielvereinigung Ingelheim.
Jetzt also SG Hüffelsheim: Am Montag wurde Malik Yerima beim Trainingsauftakt dem Aufsteiger-Team vorgestellt. „Und er ist gleich voll mit eingestiegen“, freuen sich die Trainer.