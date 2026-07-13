SG Hüffelsheim gewinnt das RNL-Turnier

Waldalgesheim. Die SG Hüffelsheim hat für die große Überraschung beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier in Waldalgesheim gesorgt. Der Verbandsligist bezwang den favorisierten Oberligisten und Titelverteidiger TSV Schott Mainz durch einen Treffer von Simon Scherer. Im kleinen Finale hatten die Gastgeber die Nase vorne: Die Alemannia gewann mit 2:0 gegen Verbandsliga-Konkurrenten SG Eintracht Kreuznach.
In den Halbfinals hatte sich zuvor die SG Hüffelsheim nach starkem Start mit 2:1 gegen die Waldalgesheimer durchgesetzt. Der TSV Schott fand nach Anlaufschwierigkeiten dann in Hälfte zwei ins Spiel und siegte am Ende klar 4:0 gegen die Kreuznacher Eintracht.
Simon Scherer, wer sonst?! Der SGH-Top-Torjäger entschied das Finale des RNL-Turnieres mit seinem Treffer in der 83. Minute. Er hatte dabei die erste und einzige gute Hüffelsheimer Möglichkeit im zweiten Durchgang und eine dramatische Unpässlichkeit der Mainzer Hintermannschaft genutzt. Der TSV Schott hatte bis dato ein deutliches Chancenplus gehabt, auch mit Hochkarätern vor allem in der ersten Hälfte. Luft anhalten mussten die Hüffelsheimer dazu kurz vor Abpfiff, als ein Handspiel im eigenen Strafraum nicht geahndet wurde.
TSV-Coach Thomas Schwarz war hiernach bedient: „Die haben nicht etwa gewonnen - wir haben verloren. Bei allem Respekt, aber wir hätten schon zur Pause klar führen müssen.“ Deutlich entspannter war freilich sein Hüffelsheimer Kollege: Man habe gesehen, was möglich ist, betonte Christian Lüllig: „Wenn wir an unseren Plan festhalten, dann können wir auch erfolgreich sein.“
Die Stimmungslagen nach Abpfiff hätten unterschiedlicher nicht sein können. Elvir Melunovic strahlte mit der Sonne um die Wette, obwohl er gleich auf ein Dutzend Stammspieler hatte verzichten müssen: „Die Jungs haben es wunderbar umgesetzt. Gegenüber Freitag war das nochmal eine Steigerung“, bilanzierte der Alemannia-Coach, der sein Team auf dem Weg „in die richtige Richtung sieht“. Ganz anders sein Eintracht-Pendant: „Das war ein mutloser, lustloser Sommerkick“, ärgerte sich Amin Ouachchen. Der neue Coach macht klar: „Das kann ich so nicht akzeptieren!“
Ein Tor kurz vor der Pause, ein Treffer kurz danach – damit schossen sich die Gastgeber auf den dritten Platz. Ausgerechnet der ehemalige Bad Kreuznacher Bertin Gelenbevi brachte ebenso freistehend wie verdient die Waldalgesheimer in die Erfolgsspur. Noah Mukanya hatte fein vorbereitet. Zuvor hatten beide Lokalrivalen Chancen, doch SVA-Keeper Andrej Juric und sein Gegenüber, SGE-Rückkehrer Marco Seyfert, waren auf dem Posten zwischen den Pfosten. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Jean Houngbedji bedient von Gelenbevi mit dem zweiten Treffer für die Vorentscheidung, denn in der Folge hatten die Hausherren die Partie, genau wie SGE-Torschützenkönig Deniz Darcan, im Griff.
„Die Jungs haben sich das Finale verdient“, bilanzierte ein mit der ersten Hälfte seines Teams zufriedener SG-Coach Christian Lüllig. Seine Truppe begann anders als in den Gruppenspielen stark, ging durch Simon Scherer nach abseitsverdächtiger Vorarbeit vom Tim Reidenbach in Führung (11.). Nur vier Minuten später stand Lars Hermann goldrichtig am langen Pfosten, erhöhte per Kopf. Die Alemannia steigerte sich nach der Pause, kam durch Marouan Mourtada Daoudi zum Anschluss (48.). Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Entsprechend war auch SVA-Trainer Elvir Melunovic zufrieden. „Wenn man bedenkt, dass heute Tobias Lauterbach, Fabrizio Haas, Philipp Gänz, Konstantin Ludwig und Marlon Pira gefehlt haben, dann auch noch Daniel Braun ausgewechselt werden musste, war das eine gute Leistung.“ Positive Randnotiz: JP Houngbedji wird auch kommende Spielzeit für die Grün-Weißen spielen.
Eine Halbzeit lang bot die Eintracht dem Oberligisten und Turnierfavoriten Paroli. Anders gesagt: Eine Halbzeit lang brauchte der TSV Schott, um sich den Verbandsligisten zurecht zu legen und seine Verspieltheit vor dem gegnerischen Tor abzulegen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff gab Silas Schwarz mit seinem Treffer die Richtung vor (46.). Jan Christoph Just schaffte klare Verhältnisse (53.), und der für Just eingewechselte Takero Itoi schaffte in der Schlussphase noch den Doppelpack (80., 83. Elfmeter). Der Eintracht ist hoch anzurechnen, dass sie nie aufgab und mit spielerischen Mitteln versuchte, selbst Akzente zu setzen.