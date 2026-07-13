SG Hüffelsheim gewinnt das RNL-Turnier

„Die Jungs haben sich das Finale verdient“, bilanzierte ein mit der ersten Hälfte seines Teams zufriedener SG-Coach Christian Lüllig. Seine Truppe begann anders als in den Gruppenspielen stark, ging durch Simon Scherer nach abseitsverdächtiger Vorarbeit vom Tim Reidenbach in Führung (11.). Nur vier Minuten später stand Lars Hermann goldrichtig am langen Pfosten, erhöhte per Kopf. Die Alemannia steigerte sich nach der Pause, kam durch Marouan Mourtada Daoudi zum Anschluss (48.). Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Entsprechend war auch SVA-Trainer Elvir Melunovic zufrieden. „Wenn man bedenkt, dass heute Tobias Lauterbach, Fabrizio Haas, Philipp Gänz, Konstantin Ludwig und Marlon Pira gefehlt haben, dann auch noch Daniel Braun ausgewechselt werden musste, war das eine gute Leistung.“ Positive Randnotiz: JP Houngbedji wird auch kommende Spielzeit für die Grün-Weißen spielen.