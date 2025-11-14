SG Hüffelsheim: Gefühlt zu wenig Punkte

Hüffelsheim. 26 Zähler in 15 Begegnungen seit dem Aufstieg sind keine schlechte Hinrundenbilanz. Und dennoch sind die Verantwortlichen der SG Hüffelsheim nicht ganz sicher, ob sie sich freuen sollen. "Wir haben das Gefühl, dass wir zurecht unter die ersten Sechs gehören, wir sind auch zufrieden mit der Art und Weise, wie wir spielen und wie die Mannschaft aufgetreten ist. Aber gefühlt haben wir einfach ein paar Punkte zu wenig", sagt Trainer André Weingärtner. Zum Rückrundenauftakt am Sonntag (Anpfiff 16 Uhr) bei der TuS Marienborn soll deshalb ein Dreier her. Das 2:2-Unentschieden zum Saisonstart auf Palmenstein ist noch gut in Erinnerung.

Das Hinrundenspiel war eine der Partien, in der die Elf zwar über die gesamte Spieldauer gesehen überlegen war, sich aber nicht belohnte. Eine weitere Begegnung war die gegen Klassenprimus Mechtersheim, in der die SG beim 1:2 sogar verlor. Und dennoch zeigen diese beiden Ergebnisse, was im Idealfall alles möglich sein kann. Verständlich, wenn Weingärtner deshalb feststellt, "dass es eher mehr als weniger Punkte hätten sein können."

Das Aufeinandertreffen mit der TuS Marienborn ist für den 48-jährigen Lehrer eine interessante Partie, in der es auf die Einstellung und die Bereitschaft zum Fight ankommt. Bis zur letzten Minute könne es eng werden, sagt Weingärtner, verweist auf den Last-Minute-Erfolg der Elf des im Sommer scheidenden Coaches Ali Cakici am vergangenen Wochenende gegen den TuS Hohenecken (Endstand 1:0). Dass der angekündigte Abschied Cakicis Auswirkungen auf das Aufeinandertreffen hat, glaubt der SG-Trainer eher nicht. "Für uns hat das keine Bedeutung, eher für Marienborn und deren weitere Saisonplanungen", sagt er.

Ein halbes Jahr weiter und erfahrener

Was eher eine Rolle spiele, sei der Tabellenstand der Mainzer Vorstädter. "Schon im Hinspiel war es sehr hart. Und diesmal werden sie auf eigenem Platz sicher von Beginn an richtig Gas geben, denn keiner will so weit unten drin stehen", ist Weingärtner klar. Als 13. steht die TuS mitten drin unter den Mannschaften, die die Sorgen um den Klassenerhalt zumindest nicht gänzlich leugnen können. Dennoch bleibt der SG-Trainer mit Blick auf sein Team positiv, "denn wir sind jetzt ein halbes Jahr weiter und erfahrener. Ob seiner Mannschaft deshalb auch die Favoritenrolle zuzuschustern ist, will er lieber nicht beantworten, verweist stattdessen darauf, dass Marienborn vor zweieinhalb Jahren beinahe in die Oberliga aufgestiegen wäre "und schon eine gute Mannschaft hat."

Mindestens sieben Zähler sollen es im Kalenderjahr noch werden

Aus den ersten drei Begegnungen der Hinrunde holte die SG sieben Zähler. Auf das 2:2 gegen Marienborn folgte Siege in Steinwenden (2:0) und gegen Eintracht Bad Kreuznach (4:1). Diese Bilanz soll es auch in den letzten drei Spielen des Kalenderjahres sein. Mindestens. Auch wenn Weingärtner betont, jedes Spiel einzeln zu betrachten. Der Rückenwind, den aus dem 4:1-Auswärtserfolg dank reifer Leistung am vergangenen Samstag in Herxheim resultiert, ist stark.

Johann Frisch und Philip Klein konnten zuletzt beschwerdefrei am Mannschaftstraining teilnehmen, könnten eine Option für den Kader sein. Zudem ist Christian Hahn genesen. Ein Fragezeichen steht hinter Niclas Mörbel, der sich gegen Zeiskam eine leichte Knieverletzung zugezogen hatte. Nicht im Aufgebot stehen weiterhin Nico Najda, Tom Baier und Mostafa El-Haiwan. Zumindest bei letzterem ist Weingärtner aber zuversichtlich, dass er seine Adduktorenprobleme überwindet und noch in diesem Jahr wieder auf dem Platz steht.





