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SG Hüffelsheim: Erfolgreich ohne Eierkuchen
Der Verbandsliga-Aufsteiger kann sportlich zufrieden sein, im Umfeld lief aber nicht immer alles rund. Geklappt hat aber der Spagat zwischen Sport und Spektakel.
von Jochen Werner · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser
Bei der SG Hüffelsheim war in der abgelaufenen Saison Spektakel garantiert. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)
Hüffelsheim. Es war fraglos die sportlich erfolgreichste Saison der SG Hüffelsheim. Und doch war es eine Spielzeit, in der nicht alles mit „Friede, Freude, Eierkuchen“ überschrieben werden kann. Dazu kam die Trennung von Trainer André Weingärtner im Frühjahr zu überraschend. Dazu waren auch manche Auftritte des Teams bei aller Freude für den Zuschauer vielleicht um einen Hauch zu spektakulär, etwa das 4:6 im Derby bei Eintracht Bad Kreuznach.