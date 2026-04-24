SG Hüffelsheim: Eine Reaktion muss her Eine Woche nach der Entlassung von Cheftrainer André Weingärtner sind die Aufgaben bei Verbandsligist SG Hüffelsheim neu verteilt. Freitag gegen den SV Morlautern von Jochen Werner · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Hüffelsheim will mit dem spielenden Co-Trainer Tim Müller als Einheit auf die jüngste Verbandsliga-Pleite reagieren. – Foto: Mario Luge

Hüffelsheim. Eine Woche nach der Entlassung von Cheftrainer André Weingärtner sind die Aufgaben bei Verbandsligist SG Hüffelsheim neu verteilt. Bis zum Saisonende ist David Holste verantwortlich an der Seitenlinie. Tim Müller agiert mit Erfahrung als spielender Co-Trainer. Eine Konstellation, die auch in der 2:6-Klatsche vom Sonntag auf Palmenstein gegen TuS Hohenecken begründet ist. Am Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) soll im Auswärtsspiel beim SV Morlautern unbedingt eine Reaktion her.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Heute, 19:30 Uhr SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim SV Morlautern Morlautern 19:30 PUSH "Die Mannschaft hat es selbstkritisch aufgenommen und weiß, dass so etwas nicht noch einmal passieren darf", erklärt Holste. Auch wenn die Umstände bedacht werden müssten, könne man sich so einfach nicht präsentieren. Dass es in Morlautern anders wird, daran hat der 42-Jährige keinen Zweifel. Jeder sei Sportler genug und habe erkannt, was die Stunde geschlagen hat. "Ein Spiel unter Flutlicht, was willst du mehr?" fragt Holste, der in der Saison 2022/23 als SG-Chef mit einem Zwischenspurt fasst noch den Relegationsplatz in der Landesliga erreicht hätte, danach freiwillig zurückgetreten war, aber immer weiter dem Trainerstab angehört hatte. Personell stehen am Freitagabend zwei Spieler auf der Kippe: Nico Najda ist angeschlagen, Niclas Mörbel musste gegen Hohenecken in der Anfangsphase früh wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. "Es wird eng", sagt Holste.