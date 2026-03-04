SG Hüddessum-Machtsum/Borsum überzeugt im Testspiel

Mit einer konzentrierten Leistung von der ersten Minute an sicherte sich die SG Hüddessum-Machtsum/Borsum am Samstag einen souveränen 4:0-Testspielsieg gegen den TuS Nettlingen. Vor allem Thalmann und Bruns prägten die Partie mit ihren Treffern.

Am vergangenen Samstag setzte sich die SG Hüddessum-Machtsum/Borsum in einem Testspiel deutlich mit 4:0 gegen den TuS Nettlingen durch. Von Beginn an präsentierte sich die Mannschaft fokussiert und übernahm früh die Kontrolle über das Geschehen.

Bereits in der 12. Minute brachte Thalmann die SG in Führung und stellte damit früh die Weichen auf Sieg. Auch in der Folge blieb das Team spielbestimmend, ließ Ball und Gegner laufen und zeigte eine konzentrierte Leistung in allen Mannschaftsteilen.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte die SG nahtlos an die erste Halbzeit an. In der 58. Minute war es erneut Thalmann, der auf 2:0 erhöhte und seine starke Leistung mit einem zweiten Treffer krönte.

In der Schlussphase sorgte Bruns schließlich für klare Verhältnisse. Mit einem Doppelpack in der 72. und 88. Minute schraubte er das Ergebnis auf 4:0 und stellte damit auch in der Höhe einen verdienten Endstand her.

Gelungener Test mit klarem Ergebnis

Das Testspiel diente in erster Linie dazu, Abläufe zu festigen und Spielpraxis zu sammeln – ein Vorhaben, das die SG Hüddessum-Machtsum/Borsum mit einem rundum gelungenen Auftritt erfolgreich umsetzte.