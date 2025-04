SG Hohenstein regelt die Maciol-Nachfolge

Hohenstein. Damian Maciol hat gerade seinen Abschied zum Saisonende als Coach des A-Liga-Viertletzten SG Hohenstein angekündigt und dafür auch den Faktor unzureichende Trainingsbeteiligung angeführt. Jetzt ist die Nachfolge geregelt: Michael Gerlach, ehemals A-Jugendcoach im Jugendförderverein Hohenstein, zudem mit einer Vergangenheit beim SV Frauenstein, übernimmt ab den Sommer. Und zwar gemeinsam mit Paul Presber als Partner. SG-Kaderspieler Presber (26) wird somit auch in der kommenden Runde auf dem Feld Akzente setzen.

Erwin Rock, beim TuS Breithardt vor dem Zusammenschluss mit dem SV Steckenroth eine Institution, bestätigt die Lösung. Er unterstützt den Vorstand der Spielgemeinschaft in beratender Funktion und hofft, dass sich die Lage auf Dauer stabilisieren lässt. Michael Gerlach verfüge über Kontaktfelder und könne „gut mit jungen Leuten arbeiten“, sagt Rock und geht von einem sommerlichen Umbruch aus. Zumal auch Marco Dittrich als Coach des Hohensteiner C-Liga-Teams aufhören werde.

"Sind Damian sehr dankbar"

Was Damian Maciol angeht, weiß Erwin Rock um die Verdienste des früheren Torjägers zu Breithardter Zeiten und auch bei seinem jetzigen Engagement für die SG Hohenstein: „Wir sind ihm sehr dankbar für die Zeit, in der er uns unterstützt hat. Es ist ja auch mehrfach eingesprungen.“ Mit der ersten Mannschaft, die am 27. März den FV 08 Geisenheim empfängt, die A-Liga halten, und den C-Liga-Unterbau wahren, das sind die Ansatzpunkte im SG-Lager.