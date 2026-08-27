SG Hohenschambach verstärkt sich mit Landesligaerfahrung

Die SG Hohenschambach lässt kurz vor Ende der Transferfrist mit einem interessanten Neuzugang aufhorchen: Vom TV Parsberg schließt sich der 22-jährige Michael Riepl den Schamarern an. Der großgewachsene Verteidiger absolvierte für den TVP knapp 80 Spiele in der Landes- und Bezirksliga und soll diese höherklassige Erfahrung nun bei der SGH in der Kreisliga einbringen.
„Aufgrund einer beruflichen Veränderung wollte sich Michi sportlich umorientieren. Wir standen schon längere Zeit immer wieder im losen Austausch, der in den letzten Wochen dann konkreter wurde“, skizziert SGH-Trainer Lucas Dinauer die Genese des Transfers und freut sich über den Neuzugang: „Michi ist groß gewachsen, körperlich robust, zweikampfstark und mit seinem linken Fuß natürlich aus der Innenverteidigung heraus auch für den Spielaufbau wertvoll. Zudem hat er sich auch menschlich schon gut eingefügt und kennt große Teile der Mannschaft, weil er ja aus Hemau kommt und früher mit einigen schon in der JFG Tangrintel zusammengespielt hat. Insgesamt ist das ein hervorragendes Gesamtpaket und wir sind sehr froh, dass dieser Transfer zustande gekommen ist.“
Nach seiner Zeit bei der JFG Tangrintel wurde Riepl in der Jugend des ASV Neumarkt ausgebildet, ehe er an der Parsberger Hatzengrün anheuerte und dort Erfahrung bis hoch in die sechste Spielklasse sammeln konnte. Eben diese Erfahrung möchte Riepl nun in der Kreisliga einbringen: „Für mich geht es zunächst einmal darum, mich in der Mannschaft festzuspielen und eine Führungsrolle auf dem Platz einzunehmen.“, gibt Riepl selbstbewusst zu Protokoll. Nach Schama habe es ihn deswegen verschlagen, weil dort eine „junge und sehr entwicklungsfähige Mannschaft einen wirklich ansehnlichen Fußball spielt“. Außerdem sei das Team ein „eingeschworener Haufen“ und durch den regelmäßigen Kontakt mit Coach Dinauer sowie mit einigen Spielern habe er das Gefühl bekommen, „dass das passen wird“.
Sein Debüt wird Riepl, der in erster Linie für die Innenverteidigung eingeplant ist, frühestens am 05. September vor heimischer Kulisse gegen den FSV Steinsberg geben, da er aktuell noch im Urlaub weilt.