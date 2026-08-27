SG Hohenschambach verstärkt sich mit Landesligaerfahrung

Auf dem Bild zu sehen sind Neuzugang Michael Riepl (Mitte), flankiert von den beiden Trainern Lucas Dinauer und Gerald Gaßner. Außen stehen die beiden Abteilungsleiter Matthias Huber und Michael Heß. – Foto: Michael Heß

Die SG Hohenschambach lässt kurz vor Ende der Transferfrist mit einem interessanten Neuzugang aufhorchen: Vom TV Parsberg schließt sich der 22-jährige Michael Riepl den Schamarern an. Der großgewachsene Verteidiger absolvierte für den TVP knapp 80 Spiele in der Landes- und Bezirksliga und soll diese höherklassige Erfahrung nun bei der SGH in der Kreisliga einbringen.

„Aufgrund einer beruflichen Veränderung wollte sich Michi sportlich umorientieren. Wir standen schon längere Zeit immer wieder im losen Austausch, der in den letzten Wochen dann konkreter wurde“, skizziert SGH-Trainer Lucas Dinauer die Genese des Transfers und freut sich über den Neuzugang: „Michi ist groß gewachsen, körperlich robust, zweikampfstark und mit seinem linken Fuß natürlich aus der Innenverteidigung heraus auch für den Spielaufbau wertvoll. Zudem hat er sich auch menschlich schon gut eingefügt und kennt große Teile der Mannschaft, weil er ja aus Hemau kommt und früher mit einigen schon in der JFG Tangrintel zusammengespielt hat. Insgesamt ist das ein hervorragendes Gesamtpaket und wir sind sehr froh, dass dieser Transfer zustande gekommen ist.“