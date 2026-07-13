SG Hohenschambach freut sich auf Saisonstart in Painten

– Foto: SGH

Am kommenden Freitag eröffnet die SG Hohenschambach ihre zweite Kreisligasaison nach jahrelanger Abstinenz mit dem Derby bei der SG Painten. Die Partie, die um 18.30 Uhr angestoßen wird, ist für beide Mannschaften gleich ein erster Gradmesser – trifft doch die SGH als Vorjahresfünfter auf den Tabellennachbarn und Sechsten der letzten Saison. Rückblickend war man im Lager der „Schamarer“ mit dem fünften Platz als Aufsteiger zufrieden. „Wir waren schon so selbstbewusst zu sagen, dass wir keine Angst vor der Kreisliga haben müssen. Dennoch geht es für eine Mannschaft, die von unten raufkommt, immer zuerst einmal um den Klassenerhalt. Den hatten wir schon relativ bald abgehakt“, resümiert Trainer Lucas Dinauer, der am Freitag in seine fünfte Saison an der Seitenlinie der SGH geht.

Im Kader der Schamarer hat sich dabei nicht viel getan. Die junge Mannschaft blieb nahezu komplett zusammen; lediglich Routinier Michael „Joey“ Heß tritt zukünftig etwas kürzer und rückt in die Zweite Mannschaft, die nach dem Klassenerhalt in der A-Klasse weiterhin von Urgestein Dominik Kirsch betreut wird. „Mit Joey geht uns einiges an Erfahrung und vor allem ein gefürchteter linker Fuß verloren.“, erklärt Dinauer. Heß bleibt jedoch der einzige Abgang in einer Mannschaft, die mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren ihren Zenit noch lange nicht erreicht haben dürfte. Neu zum Team stieß bereits im Frühjahr Rückkehrer Max Schaller nach einem kurzen Intermezzo beim FSV Prüfening. Zudem sollen Philipp und Jonas Meyer aus der U19 über die Zweite Mannschaft an den Herrenfußball herangeführt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Michael Dinauer einzubinden. Der Ex-Spieler von Kareth, Regenstauf und des Freien TuS wohnt zwar mittlerweile in Oberbayern, möchte seine Zeit als aktiver Fußballer aber gerne bei seinem Heimatverein unter der „Fuchtel“ seines Bruders beenden. Die wichtigste personelle Veränderung ergab sich jedoch auf der Kommandobrücke selbst. Der bisherige Co-Trainer Johannes Gabler schied auf eigenen Wunsch aus dem Trainerteam aus und wird nun durch Gerald Gaßner ersetzt. Gaßner führte die U19 der JFG Tangrintel in der letzten Saison zum Meistertitel und zeigte dort, welch guten Draht er speziell auch zu jungen Spielern entwickeln kann. Über seine Zusage freut sich Coach Dinauer besonders: „Gerald hat sich super eingefügt und strahlt eine gewisse Ruhe aus, die sowohl den Spielern als auch mir in vielen Phasen guttut“, bemerkt der Chefcoach mit einem Schmunzeln. Zudem sei das Training bei einer durchschnittlichen Trainingsbeteiligung von knapp 20 Spielern alleine nicht zu bewerkstelligen.

Die Vorbereitung lief für die junge Mannschaft um Scherübl, Mayerhofer und Kapitän Edenharter nahezu „wie am Schnürchen“. Man gewann den eigenen Sommercup, die Tangrintelmeisterschaft, wo man sich gegen Eichlberg und Hemau durchsetzte, sowie das Turnier der SG Painten am letzten Wochenende. Im Toto-Pokal zwang man den Bezirksligisten BSC Regensburg auf heimischem Geläuf ins Elfmeterschießen, zog dort jedoch den Kürzeren. „Dieses Spiel war unsere einzige Niederlage in der Vorbereitung. Wir sind auf einem ganz guten Weg und konnten Selbstvertrauen tanken.“, fasst Dinauer zusammen, merkt jedoch auch an: „Am Ende interessieren die Ergebnisse in den Testspielen keinen. Ab Freitag zählt’s wieder; da müssen wir voll da sein.“ Vor dem erneuten Duell mit der SG Painten – man traf ja am Wochenende bereits freundschaftlich aufeinander – kann Dinauer personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Marco Edenharter ist noch fraglich und die langzeitverletzten Bene Hollnberger und Klaus Wismüller laborieren weiterhin an Schambeinentzündungen. Und so stellt sich nach einem fünften Rang in der Premierensaison natürlich auch die Frage nach dem Saisonziel der Gelb-Schwarzen: „Die Platzierung aus dem letzten Jahr war schon ein Erfolg. An einem guten Tag können wir jeden schlagen, an einem schlechten gegen jeden verlieren. Wir haben eine junge Mannschaft, deren Entwicklung weitergehen muss. Wenn wir das schaffen, haben wir eine gute Saison gespielt – unabhängig von der Platzierung.“, so Dinauer, der „das Kribbeln“ vor dem ersten Saisonspiel langsam spürt. Kein Wunder, denn was gibt es Schöneres, als mit einem Derby in die neue Spielzeit zu starten?