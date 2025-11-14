SG Hohenlinden empfängt TSV Turnerbund II: „Wunschgedanke ist, Tabellenführer ein Bein zu stellen“

Trainer Thomas Ziller sieht die Chancen seiner Damen der SG Hohenlinden gegen den Spitzenreiter der A-Klasse 02 realistisch und bleibt zurückhaltend.

Die objektiv schwerste aller Aufgaben in der A-Klasse 02 (München) wartet auf die Fußballdamen aus Hohenlinden, Markt Schwaben und Forstern heute Abend. Denn der Spitzenreiter TSV Turnerbund II aus München gibt sich um 19.30 Uhr die Ehre am Hohenlindener Postanger.

„Der Wunschgedanke ist, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen. Ob das realistisch ist, wird sich zeigen.“ SG-Trainer Thomas Ziller steht viel zu sehr auf dem Boden der Tabellentatsachen, um allzu optimistisch an die Aufgabe heranzugehen. Der heutige Kontrahent aus der Landeshauptstadt gewann schließlich im bisherigen Saisonverlauf acht Partien, dann folgte ein Nichtantritt und deshalb eine Niederlage beim Sportgericht.