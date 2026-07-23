Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SG Hohenahr und TSV Altenkirchen: Gibt’s ein Happy End?
Teaser KLA & KLB WETZLAR: +++ Lange planen der Fußball-A- und B-Ligist, gemeinsame Sache zu machen. Am Ende platzt die Spielgemeinschaft – doch in beiden Lagern herrscht Aufbruchstimmung. Die Hintergründe.+++
Hohenahr. „Freunde werden die beiden Vereine erstmal nicht“, sagt Swen Brück mit Blick auf das künftige Verhältnis zwischen Fußball-A-Ligist SG Hohenahr und B-Ligist TSV Altenkirchen. „Aber wir werden uns jetzt auch nicht irgendwo treffen, um uns zu boxen.“