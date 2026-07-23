SG Hohenahr und TSV Altenkirchen: Gibt’s ein Happy End? Teaser KLA & KLB WETZLAR: +++ Lange planen der Fußball-A- und B-Ligist, gemeinsame Sache zu machen. Am Ende platzt die Spielgemeinschaft – doch in beiden Lagern herrscht Aufbruchstimmung. Die Hintergründe.+++ von Redaktion · Gestern, 23:45 Uhr · 0 Leser

Nostalgie vor aktuellem Hintergrund: Rouven Bastian (l.), lange Jahre bei der SG Hohenahr am Ball, spielt in der kommenden Saison für den B-Ligist TSV Altenkirchen – der weiterhin auf eigenen Füßen steht. (Archivbild) © Steffen Bär

Hohenahr. „Freunde werden die beiden Vereine erstmal nicht“, sagt Swen Brück mit Blick auf das künftige Verhältnis zwischen Fußball-A-Ligist SG Hohenahr und B-Ligist TSV Altenkirchen. „Aber wir werden uns jetzt auch nicht irgendwo treffen, um uns zu boxen.“