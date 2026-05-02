SG Hohenahr und Büblingshausen II tanzen torreich in den Mai

Besonderen Torhunger beweist vorm 1. Mai Simon Valentin (vorne), der beim 5:0-Auswärtscoup seiner SG Hohenahr bei der TSG Dorlar drei Tore in der Fußball-A-Liga Wetzlar erzielt. (Archivbild) © Isabel Althof

Wetzlar. Was für ein Tanz in den Mai. Zwei Partien in der Wetzlarer Fußball-A-Liga am Vorabend des Feiertags stattgefunden – und in beiden Spielen hat es gleich fünfmal für ein Team geklingelt. Während die SG Hohenahr bei der TSG Dorlar mit 5:0 siegte, bestätigte der RSV Büblingshausen II seine Topform und ließ dem TSV Blasbach beim souveränen 5:0-Heimerfolg keine Chance.