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Ligabericht
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SG Hohenahr und Büblingshausen II tanzen torreich in den Mai
Teaser KLA WETZLAR: +++ Der höchsten Wetzlarer Fußball-Kreisliga lassen es die Hohenahrer und die RSV-Zweite am Feiertagsvorabend ordentlich krachen. Ein Torjäger trifft dabei gleich dreimal +++
Wetzlar. Was für ein Tanz in den Mai. Zwei Partien in der Wetzlarer Fußball-A-Liga am Vorabend des Feiertags stattgefunden – und in beiden Spielen hat es gleich fünfmal für ein Team geklingelt. Während die SG Hohenahr bei der TSG Dorlar mit 5:0 siegte, bestätigte der RSV Büblingshausen II seine Topform und ließ dem TSV Blasbach beim souveränen 5:0-Heimerfolg keine Chance.