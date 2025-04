Du wirst automatisch weitergeleitet...

David Boehm (am Ball) und der TSV Blasbach müssen sich dem FC Werdorf in der Fußball-A-Liga mit 0:4 geschlagen geben. David Boehm (am Ball) und der TSV Blasbach müssen sich dem FC Werdorf in der Fußball-A-Liga mit 0:4 geschlagen geben. © Jasmin Hahn

SG Hohenahr knöpft Amedspor einen Punkt ab Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat Tabellenführer Amedspor bei der SG Hohenahr überraschend Punkte gelassen. Der TSV Steindorf bleibt im Kampf um den Aufstieg oben dran +++ Verlinkte Inhalte KLA Wetzlar VfB Aßlar Werdorf Dorlar Ein. Wetzlar + 12 weitere Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga hat der Tabellenführer einen Dämpfer hinnehmen müssen: Die SG Hohenahr überzeugte mit einer disziplinierten Defensivleistung, ließ nur ein Gegentor zu und verlangte dem FC Amedspor Wetzlar so ein Remis ab. In Büblingshausen musste sich die RSV-Zweite der SpVgg. Lemp knapp geschlagen geben, während die TSG Dorlar und der TSV Steindorf deutliche Heimsiege einfuhren. Besonders Finn Schneider ragte mit drei Treffern für die TSG heraus. Aufgrund eines Nichtantritts der Gäste fiel das Duell zwischen der SG Waldsolms II und dem FC Burgsolms III aus. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.