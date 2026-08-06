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SG Hohenahr erhebt Vorwürfe gegen TSV Altenkirchen
Teaser KLA WETZLAR: +++ Nachdem die Erweiterung der Fußball-Spielgemeinschaft geplatzt ist, ärgert sich die SG Hohenahr nun über den TSV Altenkirchen. Von „schlechtem Stil“ ist die Rede. Der TSV reagiert +++