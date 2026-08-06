SG Hohenahr erhebt Vorwürfe gegen TSV Altenkirchen Teaser KLA WETZLAR: +++ Nachdem die Erweiterung der Fußball-Spielgemeinschaft geplatzt ist, ärgert sich die SG Hohenahr nun über den TSV Altenkirchen. Von „schlechtem Stil“ ist die Rede. Der TSV reagiert +++ von Redaktion · Gestern, 14:49 Uhr · 0 Leser

Seit 2012 bilden der VfB Erda und der SV Hohensolms die Spielgemeinschaft Hohenahr. Bei dieser Zweier-SG bleibt es, weil sich der TSV Altenkirchen im Mai 2026 letztlich gegen eine Erweiterung ausspricht. (Archivbild) © Isabel Althof

Hohenahr. Nachdem die Zusammenarbeit zwischen den Fußballern der SG Hohenahr und des TSV Altenkirchen im Rahmen einer erweiterten Spielgemeinschaft geplatzt ist, scheinen die Fronten nun verhärteter denn je. Neue Vorwürfe kamen zunächst aus Hohenahr.