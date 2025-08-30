SG Hochwald holt Ex-Regionalligaakteur

Bedingt durch die anhaltenden personellen Engpässe hat Fußball-Rheinlandligist SG Hochwald nun einen weiteren Spieler mit höherklassiger Erfahrung verpflichtet: Muhamet Arifi trägt ab sofort das Dress der Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden. Der heute 34-jährige Kosovare absolvierte zwischen 2017 und 2021 80 Regionalligaspiele für den TSV Eintracht Stadtallendorf.

Für diesen Club bestritt der im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung einsetzbare Arifi zudem den Großteil seiner 164 Partien in der Hessenliga. In der vergangenen Runde stand er beim späteren Regionalliga-Aufsteiger FC Bayern Alzenau unter Vertrag, ehe es ihn aus beruflichen Gründen nach Saarburg zog. Durch ihr gutes Netzwerk hatten die Hochwälder schnell davon Wind bekommen und konnten Arifi von einem Engagement überzeugen.

Kurz vor Saisonstart hatten die Hochwälder bereits den früher unter anderem für den FSV Salmrohr in der Oberliga und in Luxemburgs höchster Spielklasse, der BGL Ligue, aktiven Torwart Sebastian Grub (37) verpflichtet.